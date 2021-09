Esposa de chefe criminoso é presa e solta mediante uso de tornozeleira

Com Carolaine Rocha Silva Gomes, a Polícia Civil apreendeu três armas e drogas. Restante do grupo com quem ela estava conseguiu fugir

A companheira de um homem apontado como um dos chefes de um grupo criminoso que atua na comunidade da Mangueira, na Grande Messejana, foi presa nessa terça-feira, 31. Na ação que prendeu Carolaine Rocha Silva Gomes, de 21 anos, a Polícia Civil apreendeu duas pistolas, um revólver, quase 100 munições de calibres variados, 63 trouxinhas de cocaína, 137 trouxinhas de maconha e 14 trouxinhas de crack, além de objetos como três balanças de precisão, celulares e maquinetas de cartão.



Em audiência de custódia realizada nesta quarta-feira, 1º, Carolaine teve liberdade provisória concedida mediante uso de tornozeleira eletrônica. Ela foi autuada em flagrante por tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse irregular de arma de fogo de uso permitido. A 17ª Vara Criminal destacou que nem todo o material apreendido estava com a autuada, e sim “em imóvel diverso”.

“À guisa disso, no caso dos autos, há indícios de que a maior parte dos bens apreendidos pertenciam a outras pessoas que lograram êxito em fugir, conforme se extrai da análise do depoimento das testemunhas e melhor será apurado no decorrer da instrução probatória.” A decisão ainda destacou que Carolaine é ré primária, portadora de bons antecedentes e tem residência fixa. Também foi mencionado que ela tem filho menor que depende dela.

LEIA MAIS | Moradores estariam fugindo de comunidade disputada por facções criminosas

Conforme o auto de prisão em flagrante (APF), policiais civis receberam ordem de missão, na tarde da terça, 31, para uma rua do bairro Curió. No local, havia indícios de que estava o companheiro de Carolaine, homem apontado como traficante de drogas na Messejana, envolvido com homicídios nessa região e suspeito de "andar com armas de grosso calibre".

Quando os policiais chegaram ao local, diversos criminosos armados fugiram, incluindo um homem com “características semelhantes ao do companheiro da flagranteada". Carolaine, porém, foi presa. O APF informa que a maconha foi encontrada na casa de Carolaine, enquanto uma pistola .40 foi apreendida “logo atrás de seu domicílio”. Na casa pela qual o restante do bando conseguiu fugir, os policiais localizaram outra pistola .40; o revólver, calibre 38; e o restante do material apreendido.

Conforme o delegado Alisson Gomes — titular da Delegacia de Narcóticos (Denarc), que efetuou a prisão, com apoio da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core) —, o grupo alvo da ação é envolvido com disputas territoriais existentes na região. Como O POVO mostrou, a região da Grande Messejana tem registrado nas últimas semanas um intenso conflito entre criminosos decorrente de um cisma em uma facção criminosa.

O delegado, porém, não disse a qual grupo os suspeitos pertenciam para não comprometer o trabalho policial. O nome do companheiro de Carolaine não foi divulgado pelas mesmas razões. “As investigações apenas iniciaram. A gente vai manter contato também com o Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) para que a gente possa ver se há link da utilização dessas armas com algum homicídio ocorrido na região”, afirmou Alisson Gomes em coletiva de imprensa realizada na tarde desta quarta, 1º.

