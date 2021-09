Suspeito de chefiar facção oriunda do RJ é o décimo capturado da lista de recompensas

O Fortaleza vai enfrentar o Bahia neste sábado, 4, no Pituaçu, pela 19ª rodada do Brasileirão, buscando dar fim a sequência de quatro empates, três deles na Série A. O adversário do Leão, o Esquadrão também vem de quatro partidas sem vitórias – um empate e três derrotas –, mas a situação do clube baiano é mais delicada. Nos últimos 10 jogos, os soteropolitanos venceram apenas um embate, empataram uma vez e perderam outras oito.

Na sequência de 10 jogos com apenas um triunfo, os números do Bahia refletem os resultados da equipe. Com um aproveitamento de 13,33%, o Esquadrão marcou apenas quatro gols e sofreu incríveis 20 tentos. Anteriormente o melhor ataque fora do G-6, o clube ficou para atrás e Internacional (22) e Athletico-PR (23) superaram o Tricolor Baiano no quesito (20).

A crise no setor de frente do Esquadrão atingiu o seu principal atacante, o centroavante Gilberto. O camisa 9 marcou oito gols no Campeonato Brasileiro e divide a artilharia do torneio com Edenilson (Internacional) e Bruno Henrique (Flamengo). Responsável por 40% dos tentos do Bahia na Série A, Gilberto balançou as redes apenas uma vez nestas 10 partidas.

Voltando as atenções para a defesa do clube baiano, setor que nunca passou tanta confiança para a torcida, está em queda em relação ao início do Brasileirão. Com 30 gols sofridos, sendo a defesa mais vazada da Série A, o Bahia levou 17 tentos nos últimos oitos jogos do torneio. É a equipe que mais teve as redes balançadas neste recorte.

Buscando se aproveitar da má fase do Esquadrão, o Fortaleza tenta dar fim a sequência de quatro jogos sem vitória no duelo contra o Bahia, neste sábado, 4, no Pituaçu, às 21 horas, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

