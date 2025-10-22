Empresários do Cariri viram réus por venda de oxigênio adulterado durante a pandemia

Doze empresários do Ceará estão sob acusação de adulterar oxigênio medicinal durante a pandemia de Covid-19. Denúncia do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) foi deferida pela 11ª Vara Criminal de Fortaleza nessa quinta-feira, 16 / Crédito: Reprodução/ Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE)

A Justiça do Ceará, por meio da 11ª Vara Criminal de Fortaleza, aceitou denúncia do Ministério Público do Ceará (MPCE) contra 12 empresários acusados de adulterar e comercializar oxigênio medicinal durante a pandemia da Covid-19. Entre os réus estão os proprietários de três empresas do Cariri: Crajubar Gases LTDA, do Crato; Oxigênio Cariri LTDA, de Barbalha; e Líder Gases (Oxigênio Padre Cícero Eireli), de Juazeiro do Norte. De acordo com o MPCE, os empresários são investigados por repassar oxigênio industrial como se fosse medicinal, vendendo o produto adulterado para clínicas e hospitais públicos e privados na Capital e no Interior do Estado, em pleno auge da pandemia.