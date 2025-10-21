Volta a chover no Cariri após mais de um mês; Funceme prevê mais chuva nesta semana

Volta a chover no Cariri após mais de um mês; Funceme prevê mais chuva nesta semanaO município de Jardim, na região do Cariri, teve o maior acumulado; 200mm
Após mais de um mês de tempo seco, a chuva voltou a cair no Cariri nesta terça-feira, 21. Segundo dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), as precipitações foram registradas na maioria dos municípios da região, com destaque para Jardim que teve o maior volume acumulado: 220 milímetros no posto do sítio Bonsucesso.
Outras cidades também registraram índices expressivos, como Potengi, com 128 mm no posto da Vila Alecrim, Santana do Cariri com 100 mm, Assaré com 92 em Aratama, Caririaçu, com 89 mm na Vila Feitosa, e Araripe, com 76 mm no Brejinho. Os registros ocorreram nas últimas 24 horas e representam o retorno das chuvas após um longo período de estiagem, a última chuva havia sido registrada em 8 de setembro, no município de Jardim, com apenas 5 mm.
Entre os municípios que mais receberam chuva estão ainda Jati (72 mm), Altaneira (65 mm), Campos Sales (60 mm), Porteiras (52.5 mm) e Nova Olinda (44 mm), conforme boletim atualizado da Funceme.
A Fundação prevê novas precipitações até quinta-feira, 23, especialmente nas regiões do Cariri e Centro-Sul do estado. Segundo os meteorologistas, a ocorrência de chuvas neste período está associada ao resfriamento do oceano Pacífico Equatorial que vai guiar o comportamento da chuva e a da temperatura no Brasil durante o mês de outubro.
Com o retorno das chuvas, a expectativa é de melhora temporária nas condições do solo e na temperatura, que vinha sendo elevada nas últimas semanas.