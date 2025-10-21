Dupla suspeita de assassinar entregador morre durante troca de tiros com a PM em Juazeiro do Norte

Dupla suspeita de assassinar entregador morre durante troca de tiros com a PM em Juazeiro do NorteO entregador Valdemiro Deodato Neto, de 23 anos, foi assassinado no sábado, 18, em Juazeiro do Norte. O jovem foi vítima de um latrocínio.
Dois homens suspeitos de envolvimento na morte do entregador Valdemiro Deodato morreram durante troca de tiros com equipes do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRAIO), na noite desta segunda-feira, 20, no Sítio Gavião, em Juazeiro do Norte, na região do Cariri.
De acordo com informações da Polícia Militar, os agentes receberam uma denúncia anônima indicando o local onde os suspeitos estariam escondidos e realizaram diligências no bairro Jardim Gonzaga. Durante a ação, os homens reagiram atirando contra os policiais, que revidaram.
Os suspeitos, identificados como Lucas Umbelino de Souza e Antoniel Oliveira de Assis, ambos de 25 anos, foram socorridos e encaminhados ao Hospital Regional do Cariri, mas não resistiram aos ferimentos.
Além dos dois mortos, outras quatro pessoas foram presas, dois homens e duas mulheres, com idades entre 21 e 33 anos. Com o grupo, os policiais apreenderam um revólver calibre 38, uma pistola calibre 380, uma espingarda artesanal calibre 12, além de munições, 40 gramas de maconha, duas balanças de precisão, cinco celulares e uma motocicleta.
O material apreendido e os presos foram encaminhados à Delegacia Regional de Juazeiro do Norte, onde o caso segue sendo investigado.
A morte do entregador Valdemiro Deodato causou grande comoção na cidade e motivou manifestações de motoboys, que pedem justiça e mais segurança para a categoria.
Motoboys realizam protestos em Juazeiro do Norte após assassinato de entregador
Motoboys de Juazeiro do Norte voltaram às ruas pela segunda noite consecutiva nesta segunda-feira, 20, em protesto após o asssassinato do entregador Valdemiro Deodato Neto, de 23 anos, ocorrido no sábado, 18. O jovem foi vítima de um latrocínio (roubo seguido de morte) enquanto trabalhava, fato que causou comoção e revolta entre colegas de profissão e moradores da região.
As manifestações começaram no domingo, 19, e se intensificaram nessa segunda-feira. Vários motociclistas participaram dos atos, realizando motociatas e bloqueios em vias importantes da cidade, como as avenidas Padre Cícero, Ailton Gomes e Leão Sampaio.
Os participantes pedem justiça pela morte de Valdemiro e mais segurança para os trabalhadores de entrega, que afirmam estar cada vez mais expostos à violência nas ruas. De acordo com as informações, Valdemiro teve sua moto roubada e foi atingido por um disparo de arma de fogo durante o assalto. O veículo, que possuía rastreador, foi encontrado horas depois abandonado em um matagal no bairro Malvinas, em Barbalha.