Dupla suspeita de assassinar entregador morre durante troca de tiros com a PM em Juazeiro do Norte

Suspeitos morreram em troca de tiros com a PM em Juazeiro do Norte. / Crédito: Divulgação / Redes Sociais

Dois homens suspeitos de envolvimento na morte do entregador Valdemiro Deodato morreram durante troca de tiros com equipes do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRAIO), na noite desta segunda-feira, 20, no Sítio Gavião, em Juazeiro do Norte, na região do Cariri. De acordo com informações da Polícia Militar, os agentes receberam uma denúncia anônima indicando o local onde os suspeitos estariam escondidos e realizaram diligências no bairro Jardim Gonzaga. Durante a ação, os homens reagiram atirando contra os policiais, que revidaram.

Os suspeitos, identificados como Lucas Umbelino de Souza e Antoniel Oliveira de Assis, ambos de 25 anos, foram socorridos e encaminhados ao Hospital Regional do Cariri, mas não resistiram aos ferimentos. Além dos dois mortos, outras quatro pessoas foram presas, dois homens e duas mulheres, com idades entre 21 e 33 anos. Com o grupo, os policiais apreenderam um revólver calibre 38, uma pistola calibre 380, uma espingarda artesanal calibre 12, além de munições, 40 gramas de maconha, duas balanças de precisão, cinco celulares e uma motocicleta. O material apreendido e os presos foram encaminhados à Delegacia Regional de Juazeiro do Norte, onde o caso segue sendo investigado. A morte do entregador Valdemiro Deodato causou grande comoção na cidade e motivou manifestações de motoboys, que pedem justiça e mais segurança para a categoria.

