Aiuaba: prefeito do PT diz que ganhou a eleição "dançando com mulher feia" durante evento público

Aiuaba: prefeito do PT diz que ganhou a eleição "dançando com mulher feia" durante evento públicoA fala recebeu críticas de movimentos sociais, que classificaram a declaração como machista
Uma fala do prefeito de Aiuaba, Neto Feitosa (PT), durante um evento público no Município, gerou forte repercussão negativa. Durante evento público, o gestor afirmou: “Ganhei a eleição assim, dançando com mulher feia”. O comentário, considerado machista e desrespeitoso, foi alvo de críticas nas redes sociais.
O episódio aconteceu enquanto o prefeito dançava com uma mulher em meio ao público. Nas imagens que circulam nas redes sociais, ele faz a declaração rindo, e a parceira de dança, visivelmente constrangida, reage com um leve tapa no peito do prefeito e encerra a dança logo em seguida.
A fala foi alvo de críticas de eleitores e de representantes de movimentos sociais, que cobraram uma retratação pública. A rádio O POVO CBN Cariri procurou a Prefeitura de Aiuaba para solicitar um posicionamento oficial do prefeito sobre o caso, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.
Dúvidas, Críticas e Sugestões?
Fale com a gente
Leia mais
Juazeiro do Norte fecha setembro com mais de 25 mil empresas ativas
Crato: Saaec renegocia dívida de R$ 28 milhões para sair do vermelho e equilibrar contas
Romaria de Benigna deve reunir mais de 80 mil devotos em Santana do Cariri; estátua ainda não foi finalizada
Homem é preso após matar cadela com pedaço de madeira, em Juazeiro do Norte