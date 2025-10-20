Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Aiuaba: prefeito do PT diz que ganhou a eleição "dançando com mulher feia" durante evento público

A fala recebeu críticas de movimentos sociais, que classificaram a declaração como machista
Uma fala do prefeito de Aiuaba, Neto Feitosa (PT), durante um evento público no Município, gerou forte repercussão negativa. Durante evento público, o gestor afirmou: “Ganhei a eleição assim, dançando com mulher feia”. O comentário, considerado machista e desrespeitoso, foi alvo de críticas nas redes sociais.

O episódio aconteceu enquanto o prefeito dançava com uma mulher em meio ao público. Nas imagens que circulam nas redes sociais, ele faz a declaração rindo, e a parceira de dança, visivelmente constrangida, reage com um leve tapa no peito do prefeito e encerra a dança logo em seguida.

A fala foi alvo de críticas de eleitores e de representantes de movimentos sociais, que cobraram uma retratação pública. A rádio O POVO CBN Cariri procurou a Prefeitura de Aiuaba para solicitar um posicionamento oficial do prefeito sobre o caso, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.

