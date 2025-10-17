Crato: Saaec renegocia dívida de R$ 28 milhões para sair do vermelho e equilibrar contas

Segundo Arthur, o novo parcelamento deve reduzir cerca de R$ 13 milhões do valor total da dívida , permitindo que a companhia volte a operar com estabilidade após anos de dificuldades financeiras. “Foi um trabalho duro, árduo de enxugar as contas, de enxugar alguns alguns contratos que a gente tinha, né, apertando, mas com essa nova renegociação das dívidas, a perspectiva é que agora as contas estejam equilibradas”, afirmou.

A Sociedade Anônima de Água e Esgoto do Crato (Saaec) renegociou uma dívida de aproximadamente R$ 28 milhões junto à Receita Federal e à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), em um esforço para equilibrar as contas e encerrar o ano com saúde fiscal. A informação foi confirmada por Arthur Porto, diretor administrativo da autarquia, em entrevista à rádio O POVO CBN Cariri.

A nova gestão da Saaec, iniciada em abril deste ano, tem como prioridade a transparência e o controle fiscal. De acordo com o diretor, todas as informações sobre receitas e despesas estão disponíveis no portal da transparência do município.

Outro ponto em destaque é a expectativa pela decisão judicial que pode devolver à Saaec a gestão comercial das tarifas de água no Crato, atualmente sob responsabilidade da Ambiental Crato, empresa do grupo Aegea. Uma mesa de negociação entre o município e a concessionária foi aberta para tentar resolver o impasse de forma pacífica.

Caso o retorno da gestão comercial seja confirmado, Arthur Porto acredita que o atendimento ao consumidor tende a melhorar. “Para o consumidor, eu acredito que vai melhorar bastante a questão do atendimento um pouco mais humanizado. A gente tem, inclusive, pesquisa de satisfação, a gente tem uma ouvidoria itinerante que visita os bairros e vai entender o que é que eles sentem do atendimento da Saaec e da ambiental é uma preocupação deles, uma reclamação da população é principalmente questão ao atendimento um pouco mais humanizado”, explicou.