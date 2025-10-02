Cariri recebe Seminário Futura Trends pela primeira vez

A primeira edição do Futura Trends Cariri marca a expansão do seminário para o interior do Estado / Crédito: Vinicius Santos/O POVO CBN Cariri

O município do Crato, a 538,53 km de Fortaleza, recebeu, nesta quinta-feira, 2, a primeira edição do seminário Futura Trends Cariri, realizado no Centro de Convenções do Cariri. O evento teve início às 13h30min e o tema central foi “Tecnologia e Saúde Mental como Estratégia de Poder”. Após 15 anos ocorrendo em Fortaleza, esta foi a primeira vez que a iniciativa ocorreu fora da Capital.

Segundo o jornalista Nazareno Albuquerque, coordenador do Futura Trends, a realização do seminário no Cariri integra um conjunto de ações do Grupo de Comunicação O POVO para ampliar o acesso ao conhecimento na região. “O grupo está planejando uma série de atividades no Cariri no campo do conhecimento. Na segunda-feira passada, 29, tivemos o lançamento do Anuário do Ceará, agora o Seminário Futura Trends, e também algumas políticas de comunicação com foco no empreendedorismo. Nosso trabalho é sempre em busca de levar conhecimento e informação para as pessoas”, afirmou.



O presidente-executivo do Grupo de Comunicação O POVO, João Dummar Neto, ressaltou que o seminário é parte da missão da empresa em promover reflexões sobre as transformações sociais e tecnológicas: “O Futura, há 15 anos em Fortaleza, faz uma reflexão sobre as mudanças que o mundo atravessa. Essa é uma das missões do grupo na região. Há sete anos trouxemos a rádio O POVO CBN Cariri e, em uma segunda etapa, os eventos que nos ajudam a pensar sobre o presente e o futuro. Este ano trazemos a questão da saúde mental, um tema importante que altera nosso dia a dia, especialmente depois do que vivemos recentemente. É mais uma sinalização do compromisso do grupo com a região”. A abertura do encontro foi feita por Marco Aurélio Ruediger, diretor da Escola de Comunicação, Mídia e Informação da Fundação Getulio Vargas (FGV). Ele destacou que os avanços recentes da inteligência artificial representam uma transformação comparável à Revolução Industrial.

Em sua fala, abordou a multiplicidade de realidades criadas pela tecnologia, as incertezas associadas ao ambiente digital e o uso da internet, desde 2011, como espaço de radicalização. Ruediger também questionou o papel das plataformas digitais na democracia e na geopolítica global, avaliando que as ferramentas tecnológicas atuam conforme as preferências dos usuários e não como instrumentos críticos.

A programação seguiu com a palestra da juíza Vanessa Cavalieri, da Vara da Infância e Juventude do Rio de Janeiro. Ela destacou os efeitos do uso de telas no desenvolvimento dos jovens, relacionando a falta de supervisão ao isolamento social, ao bullying e a episódios de violência em escolas. Cavalieri afirmou que o suicídio tende a se tornar a principal causa de morte na adolescência e defendeu que, embora as forças de segurança tenham se adaptado para investigar crimes digitais, ainda não há ações voltadas às causas desses problemas.