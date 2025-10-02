Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Cariri recebe Seminário Futura Trends pela primeira vez

Palestrantes nacionais discutem impactos da inteligência artificial, e promove debates sobre inovação, inclusão digital e prevenção de problemas de saúde mental em seminário promovido pela rádio O POVO CBN Cariri
O município do Crato, a 538,53 km de Fortaleza, recebeu, nesta quinta-feira, 2, a primeira edição do seminário Futura Trends Cariri, realizado no Centro de Convenções do Cariri. O evento teve início às 13h30min e o tema central foi “Tecnologia e Saúde Mental como Estratégia de Poder”. Após 15 anos ocorrendo em Fortaleza, esta foi a primeira vez que a iniciativa ocorreu fora da Capital.


Segundo o jornalista Nazareno Albuquerque, coordenador do Futura Trends, a realização do seminário no Cariri integra um conjunto de ações do Grupo de Comunicação O POVO para ampliar o acesso ao conhecimento na região. “O grupo está planejando uma série de atividades no Cariri no campo do conhecimento. Na segunda-feira passada, 29, tivemos o lançamento do Anuário do Ceará, agora o Seminário Futura Trends, e também algumas políticas de comunicação com foco no empreendedorismo. Nosso trabalho é sempre em busca de levar conhecimento e informação para as pessoas”, afirmou.


O presidente-executivo do Grupo de Comunicação O POVO, João Dummar Neto, ressaltou que o seminário é parte da missão da empresa em promover reflexões sobre as transformações sociais e tecnológicas: “O Futura, há 15 anos em Fortaleza, faz uma reflexão sobre as mudanças que o mundo atravessa. Essa é uma das missões do grupo na região. Há sete anos trouxemos a rádio O POVO CBN Cariri e, em uma segunda etapa, os eventos que nos ajudam a pensar sobre o presente e o futuro. Este ano trazemos a questão da saúde mental, um tema importante que altera nosso dia a dia, especialmente depois do que vivemos recentemente. É mais uma sinalização do compromisso do grupo com a região”.

A abertura do encontro foi feita por Marco Aurélio Ruediger, diretor da Escola de Comunicação, Mídia e Informação da Fundação Getulio Vargas (FGV). Ele destacou que os avanços recentes da inteligência artificial representam uma transformação comparável à Revolução Industrial.


Em sua fala, abordou a multiplicidade de realidades criadas pela tecnologia, as incertezas associadas ao ambiente digital e o uso da internet, desde 2011, como espaço de radicalização. Ruediger também questionou o papel das plataformas digitais na democracia e na geopolítica global, avaliando que as ferramentas tecnológicas atuam conforme as preferências dos usuários e não como instrumentos críticos.


A programação seguiu com a palestra da juíza Vanessa Cavalieri, da Vara da Infância e Juventude do Rio de Janeiro. Ela destacou os efeitos do uso de telas no desenvolvimento dos jovens, relacionando a falta de supervisão ao isolamento social, ao bullying e a episódios de violência em escolas. Cavalieri afirmou que o suicídio tende a se tornar a principal causa de morte na adolescência e defendeu que, embora as forças de segurança tenham se adaptado para investigar crimes digitais, ainda não há ações voltadas às causas desses problemas.


A terceira palestra foi ministrada pela pedagoga Alcilane Mota, que discutiu a relação da geração Z com o mercado de trabalho. Ela argumentou que rótulos não contribuem para a inclusão ou para o desenvolvimento dessa geração e destacou que o excesso de conexões altera a percepção de tempo. O ciclo foi encerrado por Talib Fisher, especialista internacional em Inteligência Relacional e Emocional, com a palestra “Inteligência Humana na Era da IA”. Foi apresentado um debate sobre a ansiedade como um alerta para a necessidade de desconexão.


Os palestrantes convidados repetiram a participação da edição de Fortaleza, realizada em 28 de agosto no Teatro RioMar Fortaleza. A única alteração foi a ausência da psicóloga Luana Marques, professora da Harvard Medical School, que não pôde comparecer por compromissos internacionais. O Futura Trends no Cariri integra a agenda de eventos regionais da rádio O POVO CBN Cariri e marca a expansão do seminário para o interior do Ceará.

 

 

