Crato: montagem da estátua de Nossa Senhora de Fátima é retomada após falta de guindastes

A montagem da estátua de Nossa Senhora de Fátima, localizada no bairro Barro Branco, no município do Crato, na região do Cariri, foi retomada nesta sexta-feira, 20, após a chegada de três guindastes com capacidade de erguer as peças mais pesadas do monumento. As obras estavam paradas, até então, pela falta do maquinário.

A estátua tem 54 metros de altura. Em entrevista à rádio O POVO CBN Cariri, o escultor responsável pela obra, Ranilson Viana, revelou que a montagem deve ser concluída em breve. Entretanto, o cronograma das obras encontra-se atrasado.