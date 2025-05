Inauguração de estátua de Nossa Senhora de Fátima no Crato é adiada pela segunda vez por causa das chuvas / Crédito: Reprodução/O POVO CBN Cariri

Pela segunda vez, a entrega da nova estátua de Nossa Senhora de Fátima, no município do Crato, na região do Cariri, foi adiada. A cerimônia, que inicialmente estava programada para acontecer no dia 13 de maio, não será realizada conforme o previsto. Para a rádio O POVO CBN Cariri, Ranilson Viana, responsável pela escultura, informou que o novo atraso ocorreu devido às chuvas intensas que dificultaram a montagem das peças.