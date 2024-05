Crato anuncia readequação da estátua de Nossa Senhora de Fátima

Crédito: Governo do Estado do Ceará

A Prefeitura do Crato anunciou o projeto de restauração do Monumento de Nossa Senhora de Fátima, que deve passar de 45 metros de altura a mais de 50 metros. As peças para a renovação estarão prontas para a montagem em até dois meses, e o serviço tem conclusão prevista para setembro deste ano.

De acordo com o escultor, a expectativa é que o projeto gere impacto não só para os fiéis do Ceará, mas de todo o País.

O monumento foi inaugurado em 2014, durante a comemoração dos 250 anos do munícipio do Crato. Atualmente, é um dos maiores da América Latina.

A imagem de Nossa Senhora de Fátima supera a do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, que tem 38 metros de altura, e a imagem de Padre Cícero em Juazeiro do Norte, com 27 metros.