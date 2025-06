Filho do prefeito de Aurora é preso por atropelar e matar idoso

O jovem de 18 anos foi preso em condomínio de luxo em Juazeiro do Norte. O atropelamento foi registrado em Aurora no início de maio

Ele foi preso em um condomínio de alto padrão em Juazeiro do Norte por suspeita de homicídio doloso consumado. Segundo a Polícia, Marcone é acusado de atropelar e matar um idoso em maio deste ano.

Na manhã desta quinta-feira (19), a Polícia Civil cumpriu um mandado de prisão preventiva contra Marcone Tavares de Luna Filho, de 18 anos, filho do prefeito de Aurora , no Cariri, Marcone Tavares (PT).

Francisco não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Conforme apurado pela Polícia, o motorista fugiu da cena sem prestar socorro e abandonou o carro posteriormente. Dias depois, apresentou-se à delegacia.

O caso ocorreu no dia 4 de maio, em um trecho da rodovia CE-153, na zona rural de Aurora. A vítima, Francisco Carneiro de Araújo, de 74 anos, conhecido na comunidade como “Chico de Matias”, caminhava pela estrada quando foi atingida por um veículo em alta velocidade.

As investigações foram concluídas e o inquérito policial apontou que houve intenção de matar, resultando no indiciamento do jovem por homicídio doloso qualificado.

Além dele, outras duas pessoas também foram responsabilizadas na investigação pelos crimes de falso testemunho e tentativa de manipulação do processo.

“O processo já foi encaminhado ao Poder Judiciário. As provas apontam que o motorista agiu com dolo eventual, assumindo o risco de provocar a morte”, informou a Polícia Civil por meio de nota.