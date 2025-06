Mãe de vice-prefeito é atropelada por motocicleta ao atravessar faixa de pedestre em Brejo Santo

A mãe do vice-prefeito de Brejo Santo , Sérgio Rufino, foi atropelada por uma motocicleta no momento em que atravessava uma faixa de pedestre em uma rua do município, localizado no Cariri .

Conforme informações da repórter Célia Nascimento, da rádio O POVO Cariri, a idosa foi atropelada por um adolescente de 17 anos que conduzia a motocicleta sem capacete.

No momento do acidente, além do condutor, uma segunda pessoa estava na garupa da moto. Com o impacto, a vítima foi arremessada no asfalto e ficou caída no chão. Já o condutor da motocicleta e o passageiro conseguem se levantar na via após a colisão.

A vítima chegou a ser socorrida para uma unidade hospitalar do município, com o total de seis fraturas nas costelas e na escápula. Por precaução, a idosa foi internada em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para melhor tratamento. Não há informações do atual estado de saúde dela.