Cariri foi alvo de R$ 527 milhões em investimento do Estado, diz Elmano

GOVERNADOR Elmano de Freitas durante visita ao Cariri / Crédito: Thiago Gaspar/ Governo do Estado

No Cariri para agenda política e no início das festas do Pau da Bandeira em Barbalha, o governador Elmano de Freitas (PT) afirmou que o governo do Estado já investiu "mais de R$ 527 milhões" na região no ano passado. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado O chefe do executivo cearense disse ainda que, desde 2023, mais de R$ 250 milhões foram injetados em projetos voltados para a infraestrutura, em 140 edificações por meio da Superintendência de Obras Públicas (SOP).