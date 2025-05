Oito propriedades são investigadas por infrações ambientais no Cariri

Durante fiscalização, foram identificadas irregularidades como funcionamento fora dos parâmetros da Licença Ambiental. / Crédito: Reprodução/SEMACE

Uma operação com foco em foco verificar o cumprimento da Licença Ambiental por Adesão e Compromisso (LAC) inspecionou 31 empreendimentos agrícolas nos municípios de Jardim, Porteiras e Santana do Cariri, no sul do Ceará, entre os dias 19 e 23 de maio. SIGA o canal de Últimas Notícias do O POVO no WhatsApp Desses, oito propriedades seguem sob investigação, principalmente devido à extensão dos empreendimentos e à ausência de documentos comprobatórios no momento da fiscalização.

A ação, chamada "Cariri Sustentável", verifica o cumprimento da Licença Ambiental por Adesão e Compromisso (LAC), exigida para determinados tipos de produção rural. Os alvos foram definidos com base em dados georreferenciados de propriedades inseridas na Área de Proteção Ambiental da Chapada do Araripe, a partir de informações da Semace, Adagri e plataforma MapBiomas. Irregularidades ambientais identificadas em seis empreendimentos Durante as vistorias, foram constatadas irregularidades em seis dos 31 empreendimentos inspecionados. Cinco deles utilizavam agrotóxicos de maneira incompatível com a licença LAC, que não permite o uso desse tipo de produto. >> SIGA o canal de Últimas Notícias O POVO no WhatsApp

O uso de agrotóxicos sem prescrição adequada e o armazenamento inadequado foram pontos recorrentes entre as infrações. O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará (Crea-CE) também encontrou atuação irregular de profissionais da engenharia, com casos de acobertamento técnico — quando o responsável assina documentos sem de fato acompanhar a atividade. Já a Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Ceará (Adagri) apreendeu agrotóxicos armazenados sem receituário agronômico e verificou o uso de embalagens reutilizadas, contrariando as normas ambientais e sanitárias.

Propriedades seguem sob investigação Das áreas fiscalizadas, oito propriedades continuam sob investigação, principalmente por não apresentarem documentos obrigatórios no momento da vistoria. Essas propriedades estão entre as maiores visitadas e serão alvo de apuração mais detalhada nos próximos meses. Segundo a Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace), medidas administrativas já foram adotadas para correção das condutas, e os empreendedores foram orientados sobre os procedimentos exigidos para regularização. Em casos de infração ambiental, os autos emitidos poderão resultar em sanções e exigência de reparação dos danos causados.