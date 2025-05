Crato: Hospital São Camilo registra lotação e pacientes reclamam de demora

Hospital São Camilo, no Crato, registra lotação / Crédito: Yago Pontes/O POVO CBN Cariri

O Hospital e Maternidade São Francisco de Assis, no Crato, tem registrado superlotação e longas filas para atendimento nessa terça-feira, 29. O alto fluxo no pronto-socorro ocorre devido ao aumento de casos de síndrome gripal na região, diz a unidade de saúde. LEIA TAMBÉM | Cariri: processo para emissão da CNH Popular começa nesta segunda, 28

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Segundo informações da rádio O POVO CBN Cariri, pacientes tem esperado até sete horas para receberem atendimento na unidade de saúde. Algumas relatam terem deixado o local sem receber o atendimento necessário. O aumento da demanda também pode ser relacionada com o período de doenças sazonais, como viroses e dengue. Pacientes relataram dificuldade no atendimento em Unidades Básicas de Saúde (UBS), e procuram o hospital como alternativa. O Hospital São Camilo é um hospital particular conveniado com o Sistema Público de Saúde (SUS), e atende moradores do Crato e de cidades vizinhas. A Secretaria de Saúde do Crato informou à rádio O POVO CBN Cariri, que não realiza a gestão dentro do hospital, sendo responsável apenas pelo repasse de recursos e pacientes do SUS.

Hospital São Camilo, no Crato, registra lotação Crédito: Yago Pontes/O POVO CBN Cariri O que diz o hospital? O Hospital disse por meio de nota que segue atendendo aos pacientes que procuram a unidade, mas que o "alto volume de pacientes, em grande parte apresentando sintomas de doenças respiratórias relacionadas ao período de chuvas que atingem a região" tem interferido no tempo de espera dos atendimentos. "O Hospital e Maternidade São Francisco de Assis reitera que segue prestando atendimento, via Sistema Único de Saúde (SUS), a todos que nos procuram. No entanto, a situação atípica descrita acima tem, de fato, interferido no tempo de espera para atendimento médico, mesmo com equipe completa e dedicada a prestar assistência em saúde de qualidade, seguindo os preceitos de urgência e emergência médica, que exigem atendimento prioritário em favor da vida", conclui a nota.

População pede melhorias na rede hospitalar do município A alta demanda no Crato tem incomodado a população local, que pede maior investimento na área da saúde, com melhorias na atenção primária, reforços nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e construção de novos hospitais para aliviar o fluxo de pacientes no Hospital São Camilo. A questão da saúde virou pauta na segunda-feira, 28, na Câmara de Vereadores do Crato. Parlamentares pediram mais empenho da Prefeitura, e a construção de uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para resolver a demanda, que vem crescendo. Veja a nota do hospital na íntegra: O Hospital e Maternidade São Francisco de Assis, de Crato (CE), informa que está recebendo um alto volume de pacientes, em grande parte apresentando sintomas de doenças respiratórias relacionadas ao período de chuvas que atingem a região, o que afeta diretamente o fluxo de atendimentos no Pronto-socorro.