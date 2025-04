Museu Histórico do Crato será reformado após 15 anos fechado

O equipamento possui tombamento municipal e estadual, e já abrigou importantes instituições do município, como a sede da Prefeitura, a Câmara de Vereadores e a antiga Cadeia Pública.

A Prefeitura do Crato realizou a cerimônia de assinatura da ordem de serviço para a reforma do Museu Histórico do Crato , nessa quarta-feira, 9. O prédio, datado do final do século XIX, estava fechado há mais de 15 anos após ter sido interditado em março de 2024 por risco de desabamento.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Além do Museu Histórico, o projeto contempla também a revitalização do Museu de Artes Vicente Leite, com o objetivo de integrar os dois espaços em um único circuito expositivo.

“A obra está orçada em mais de R$1 milhão, e os recursos são oriundos do Tesouro Municipal e de uma emenda parlamentar do deputado federal André Figueiredo (PT)”, destaca o prefeito do Crato, André Barreto Esmeraldo (PT). A previsão é de que a obra seja concluída até dezembro deste ano.

Museu Histórico do Crato será reformado com investimento superior a R$ 1 milhão, após 15 anos fechado Crédito: Divulgação

“A empresa contratada para a execução dos serviços é a mesma que atuou na revitalização do Complexo Cultural Estação das Artes, em Fortaleza. O projeto visa recuperar não apenas a estrutura do prédio, mas também consolidá-lo como um espaço de valorização da história e da cultura regional”, acrescenta.