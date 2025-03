Com mais de 4 mil eleitores em situação irregular, Juazeiro pode ficar sem segundo turno em 2026

JUAZEIRODONORTE, CEARA, BRASIL, 19.12.22: Orto Padre Cicero no Juazeiro do Norte. (Aurelio Alves/ O POVO) / Crédito: AURÉLIO ALVES

Juazeiro do Norte, na região do Cariri, tem 4.219 eleitores que não votaram nas ultimas três eleições e que, portanto, podem ter o título de eleitor cancelado. A informação é do chefe da Seção de Administração das Unidades de Atendimento do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE), Marcel Leonardo. Com o cenário, a cidade pode ficar sem ter segundo turno nas eleições de 2026, apesar de ter atingido a marca de 200 mil eleitores em fevereiro deste ano. “Com esses eleitores que não comparecerem à Justiça Eleitoral, pode haver uma diminuição na quantidade dos eleitores de Juazeiro do Norte e voltar para o status anterior, com um número inferior a 200 mil eleitores. Assim, pode ser que não ocorra o segundo turno nas eleições. O eleitor tem até o mês de maio para regular sua situação eleitoral”, explicou Marcel em entrevista à rádio O POVO CBN Cariri nesta quarta-feira, 12.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Segundo as regras da Justiça Eleitoral, o segundo turno das eleições só pode ocorrer em cidades com mais de 200 mil eleitores aptos a votar. No Ceará, o pleito já pode ser decidido em dois turnos nos municípios de Fortaleza e Caucaia. Juazeiro do Norte, maior colégio eleitoral do Cariri, alcançou a marca eleitoral em fevereiro, conforme informou o TRE. Com isso, o Ceará teria três cidades com segundo turno nas próximas eleições, que escolherão presidente e vice-presidente da República, governadores e vice-governadores.