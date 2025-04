Cariri: processo para emissão da CNH Popular começa nesta segunda, 28

Os aprovados nas edições 2023 e 2024 do programa CNH Popular já podem iniciar o processo para obtenção da CNH nas categorias A e B

À rádio O POVO CBN Cariri, o superintendente do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-CE), Valdemir Catânio, informou que mais de dois mil candidatos da região já podem prosseguir com o processo de solicitação.

Como realizar solicitação?

“O procedimento é simples: o candidato deve entrar no site do Detran, fazer o agendamento para autoescola e comparecer com RG, CPF e comprovante de endereço. Depois, realiza o agendamento para a clínica, onde fará exames médicos e psicológicos”, explicou Valdemir.

Após aprovação nos exames médicos, os candidatos seguem para as aulas teóricas, teste teórico, e, posteriormente, iniciam as aulas e o teste prático. Todo o processo é gratuito para os contemplados aprovados no programa.

CNH Popular já chegou em 33 municípios do Ceará

Valdemir destacou que o atendimento da CNH Popular está em expansão no Estado. “Desde março, já atendemos cerca de 33 municípios. Com os cinco do Cariri, vamos chegar a nove mil pessoas. A expectativa é zerar o atendimento de todos os inscritos até setembro, beneficiando cerca de 37 mil cearenses”, afirmou.