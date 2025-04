Operação Quéfren: influenciadora presa por divulgar jogos de azar obtém prisão domiciliar

Outros quatro suspeitos aguardam decisão judicial. Ao todo, a operação prendeu dez pessoas nos estados do Ceará, São Paulo, Mato Grosso e Pará

A Justiça concedeu prisão domiciliar a uma das influenciadoras presas durante a operação Quéfren , realizada nessa quarta-feira, 2. A mulher, identificada como Ellen Márcia, é uma das suspeitas de divulgar, fomentar e estimular a prática de jogos ilegais no Brasil .

De acordo com informações do repórter Petrick Lacerda, da rádio O POVO CBN Cariri, a influenciadora teve a prisão preventiva convertida em prisão domiciliar, com medidas cautelares, incluindo o uso de tornozeleira eletrônica.

Ellen Márcia é mãe de três crianças menores de 12 anos, o que pode ter sido usado como argumento da defesa para a concessão da prisão domiciliar.

Os influenciadores presos durante a operação são suspeitos de lavagem de dinheiro e promoção de jogos de azar. Ellen, que acumula mais de 75,3 mil seguidores nas redes sociais, teria chegado a divulgar links para as plataformas de jogos ilegais horas antes da prisão.