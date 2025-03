Condutor fica preso dentro de carro em meio a correnteza de enchente em Juazeiro do Norte

O veículo fica parcialmente coberto pela água / Crédito: WhatsApp POVO CBN/Reprodução

Um motorista ficou preso em um carro em meio a uma enchente em Juazeiro do Norte. O caso ocorreu na manhã desta sexta-feira, 28, após as fortes chuvas que atingiram o município. O condutor foi retirado do veículo. O caso foi registrado na avenida Leão Sampaio, no bairro Lagoa Seca. Imagens feitas por testemunhas mostram o momento em que o veículo fica parcialmente coberto pela água, com a parte traseira submersa pela correnteza.

Segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), entre as 7 horas de quinta-feira, 27, e as 7 horas desta sexta-feira, o posto central do município registrou 85 mm de chuva.