Romaria de Nossa Senhora das Dores deve atrair 300 mil devotos a Juazeiro do Norte

Milhares de romeiros lotam Igreja Matriz de Juazeiro no encerramento da Romaria de Nossa Senhora das Dores. Crédito: Leonardo Henrique / News Cariri

A tradicional Romaria de Nossa Senhora das Dores, padroeira de Juazeiro do Norte, na região do Cariri, será encerrada no próximo domingo, 15. Segundo a Secretaria de Turismo e Romaria da Cidade, cerca de 300 mil romeiros devem visitar a Terra do Padre Cícero ao longo da festividade. A festa teve início no último dia 31 de agosto, totalizando 16 dias de programação religiosa. A procissão de Nossa Senhora das Dores, realizada no Dia da Padroeira, marca o encerramento da romaria. Neste ano, a Basílica Santuário Mãe das Dores, Igreja Matriz de Juazeiro, espera que cerca de 150 mil romeiros comparecerão no encerramento dos festejos. A celebração é considerada o momento mais importante da festividade. Em entrevista à rádio O POVO CBN Cariri nesta quinta-feira, 12, o titular da pasta, Renato Wiliams, disse que o público esperado para esse ano está dentro do padrão das edições anteriores. Ele explica que o grande número de visitantes faz a população da Cidade quase dobrar, o que demanda mudanças na segurança e infraestrutura do município.