Romaria de Nossa Senhora das Dores aquece comércio de velas em Juazeiro do Norte

A festividade atrai milhares de romeiros e devotos de todo Brasil à cidade. Com isso, o fluxo de pessoas impulsiona o comércio local, e o mercado das velas é um dos segmentos que mais prospera nesta época.

O mês de setembro marca a Romaria de Nossa Senhora das Dores , padroeira de Juazeiro do Norte , na região do Cariri.

Em funcionamento desde 1995, a fábrica São Francisco produz mais de 50 toneladas de velas por mês, comercializando o produto no atacado e varejo em todos os estados do Nordeste. Juazeiro do Norte possui um consumo de velas expressivo para a empresa, informou Francisco.

A Romaria de Nossa Senhora das Dores segue até o dia 15 de setembro, com previsão de atrair cerca de 350 mil romeiros para Juazeiro do Norte.