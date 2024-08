Incêndio em lixão causa nuvem de fumaça na Chapada do Araripe

Moradores da região do Cariri visualizaram na manhã desta quinta-feira, 15, uma nuvem de fumaça escura que cobriu parte da Chapada do Araripe. Conforme apuração da rádio O POVO CBN Cariri, a fumaça era oriunda de um incêndio registrado em um lixão na cidade do Crato.

As chamas no local tiveram início no último dia 3 de agosto. Segundo a Prefeitura, a ocorrência é a maior já registrada na localidade. O fogo no lixão ainda não foi contido após quase duas semanas do seu início.

Moradores do entorno do lixão têm se preocupado quanto os danos à saúde ocasionados pela fumaça tóxica. Um residente do Conjunto Madre Feitosa, empreendimento localizado a cerca de mil metros do local do incêndio, relatou que o trabalho realizado para conter as chamas não tem sido suficiente para amenizar a situação.