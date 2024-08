Cariri terá representante no Conselho de Geoparques Mundiais da Unesco

O Geopark Araripe será representando no Conselho de Geoparques Mundiais da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) pelo diretor do Museu de Paleontologia Plácido Cidade Nuvens, em Santana do Cariri, Allyson Pinheiro. O pesquisador irá assumir a vaga no mês de setembro e vai atuar pelos próximos quatro anos.

O Conselho faz parte do programa de Geoparques Mundiais da Unesco e tem como objetivo reconhecer, acompanhar e avaliar os territórios que são reconhecidos pela organização como especiais e merecedores do selo de Geoparque Mundial. Um dos papéis realizados pelo órgão é analisar pontos como desenvolvimento sustentável e patrimônios materiais e imateriais.