Câmeras flagram tentativa de estupro no Crato; homem é preso pela PM

Um homem que passava pelo local retirou a vítima de perto do criminoso e acionou a Polícia Militar, que realizou a prisão em flagrante

Câmeras flagraram uma tentativa de estupro no município do Crato, a 538 quilômetros de Fortaleza, nessa sexta-feira, 9. Uma mulher de 23 anos foi atacada por um homem e salva por uma pessoa que passava pelo local, que interferiu na ação criminosa.

De acordo com a Polícia Militar do Ceará, a composição passava pelo local e foi acionada para uma ocorrência em via pública.



O homem foi preso e conduzido à Delegacia de Defesa da Mulher do Crato, onde foi autuado por tentativa de estupro e resistência.