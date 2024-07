Cariri: 15 fósseis são encontrados durante fiscalização em pedreiras

Crédito: Divulgação/Polícia Militar do Estado do Ceará

Durante fiscalização realizada na manhã da última quarta-feira, 3, 15 fósseis foram recolhidos em pedreiras da região do Cariri. Os exemplares foram encontrados em empreendimentos nas zonas rurais dos municípios de Nova Olinda e Santana do Cariri, durante a extração de minerais.

Segundo informações da Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE), a recuperação dos registros históricos faz parte de ação preventiva do Batalhão de Polícia do Meio Ambiente (BPMA), contra o tráfico de fósseis. Na ocasião foram encontrados nove fósseis de peixes (Chondrichthyes), três de plantas (Ruffoordia) e três de insetos (Ephemeroptera).