Unesco renova Selo Verde de aprovação do Geopark Araripe em conferência no Marrocos

A revalidação do selo verde ocorreu durante a 10ª Conferência Internacional de Geoparques, no Marrocos. O reconhecimento constitui a melhor escala de avaliação da Unesco

“Em julho, nós tivemos uma comissão da Unesco no Cariri para avaliação. Nós tivemos um relatório e, com isso, houve a deliberação da revalidação do selo verde do Geopark Araripe. Nós conseguimos, mais uma vez, com todas as qualificações e potencialidades que foram enxergadas”, disse.

O Geopark Araripe recebeu, mais uma vez, o selo verde de aprovação da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco). A revalidação ocorreu durante a 10ª Conferência Internacional de Geoparques, no Marrocos. O selo já havia sido conquistado anteriormente e constitui a melhor escala de avaliação do órgão internacional.

Ainda durante a 10ª Conferência Internacional de Geoparques, a comissão do Geopark Araripe sugeriu ser a sede da próxima edição do evento, prevista para ocorrer em 2025. O Ceará concorre com unidades na Coreia, no Chile e na Malásia. Caso seja escolhido, essa será a primeira vez em que um parque da América Latina sediará o evento.

Em 2006, O Geopark Araripe foi reconhecido como o primeiro geoparque das Américas pela Unesco, recebendo a aprovação do selo verde. Ao todo, o projeto possui nove geossítios em seis cidades da região do Cariri: Barbalha, Crato, Juazeiro do Norte, Missão Velha, Nova Olinda e Santana do Cariri.