Audiência pública discute taxas abusivas de esgoto e água em bairro de Barbalha

Uma audiência pública foi realizada nessa quinta-feira, 26, em Barbalha, na região do Cariri, para tratar sobre a taxa de esgoto no bairro Malvinas. A taxa de aproximadamente R$ 400 é cobrada como parte de uma Parceria Público Privada (PPP) entre a Ambiental Ceará e a Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece). O valor sofre variações para cada caso, mas permanece elevado para os padrões de famílias carentes.

O vereador Dorivan Amaro (PT) solicitou a audiência e argumentou que o valor mínimo deveria ser aplicado. “A população está se sentindo pressionada em ter que pagar uma taxa absurda, e, diante disso, nós trouxemos essas instituições para debater com o povo. Ao final, ficou alinhado que a Cagece, junto com a Ambiental, fará um dia de atendimento ao povo para ver essas taxas abusivas”, afirmou o parlamentar ao repórter Yago Pontes, da rádio O POVO CBN Cariri.