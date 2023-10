População deve evitar exercícios durante tardes deste fim de semana, alerta Funceme

Aviso se deve à baixa umidade relativa do ar no Interior; previsão é de tempo estável em todo Ceará, com temperaturas de até 39°C

Um aviso meteorológico de baixa umidade do ar foi emitido pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) durante a manhã desta sexta-feira, 27. A recomendação é de que a população evite exercícios físicos e consuma bastante água durante as tardes desta sexta-feira, 27, e do sábado , 28, nas regiões da Ibiapaba, Sertão Central e Inhamuns, Jaguaribana e Cariri.

“Esses valores ainda vão ficar abaixo de 20%, principalmente no Centro-Sul do Estado, porque ainda estamos em um período de baixa umidade”, explica a meteorologista Rafaela Gomes.

O tempo será seco em todo o Ceará, segundo a previsão da Funceme, com mínimas entre e 20°C e 24°C durante as madrugadas e as manhãs no Maciço de Baturité, Sertão Central e Inhamuns, Cariri e na Região da Ibiapaba.

As máximas, por sua vez, devem ser registradas nos períodos da tarde, com temperaturas de até 39° nas regiões do Sertão Central e Inhamuns, Jaguaribana e Cariri.