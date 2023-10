Caso Mizael: sargento acusado de matar o menino é demitido da PMCE

Mãe de Mizael, Lidiane Rodrigues, com foto do filho, morto aos 13 anos por policiais militares Crédito: JÚLIO CAESAR

O sargento Enemias Barros da Silva foi punido com demissão pela Controladoria Geral de Disciplina (CGD). A decisão foi publicada no Diário Oficial do Estado da quarta-feira, 25. A sanção é devido à acusação pelo assassinato do menino Mizael Fernandes da Silva, de 13 anos de idade. O crime aconteceu no dia 1º de julho de 2020, em Chorozinho, no Ceará. O soldado Luiz Antônio Jucá, que fazia parte da composição, foi punido com dez dias de permanência por fraude processual. O soldado João Paulo de Assis Silva teve o processo arquivado por falta de provas.

Mizael estava na casa de familiares quando a residência foi invadida por policiais militares. Os agentes de segurança diziam procurar um criminoso. O menino foi baleado enquanto dormia.

No Diário Oficial, é descrito que o sargento Barros entrou na casa da tia da vítima de maneira "abrupta e arrogante", sendo acompanhado do soldado Jucá e pela proprietária do imóvel. Inadvertidamente, conforme o documento, "efetuou um tiro contra o garoto, que atingiu o tórax e transfixou no abdômen". Depois do ocorrido, ele teria saído do quarto desesperado e passado a destratar a proprietária da casa.

Conforme os autos, a tia de Mizael foi retirada do imóvel e obrigada a ficar na parte externa da casa e somente ingressar na residência após a retirada do corpo do adolescente. Os policiais também teriam retirado do local do crime um edredom, um projétil e a respectiva cápsula, além de um aparelho celular que pertencia à vítima. Mizael deu entrada no Hospital de Chorozinho já morto, conforme prontuário médico. Depois de conduzir o garoto à unidade de saúde, a equipe se deslocou até a Delegacia de Polícia Civil do Eusébio, onde os policiais militares apresentaram um revólver calibre 38, marca Taurus, com cinco munições, cuja posse foi atribuída à vítima. Essa arma não foi apresentada à tia da vítima no local do fato, quando solicitada.

De acordo com a investigação, em companhia do soldado Jucá, eles passaram a "inovar de forma artificial" o local de crime para se esquivar da responsabilidade da ação desastrosa. Caso Mizael: policiais negaram acusações de assassinato No depoimento prestado pelos três policiais, eles negaram as acusações e afirmaram que estavam em busca de um suposto criminoso atuante na região. Também alegaram que receberam informações de que o indivíduo estava na residência.

"Covardia é ainda querer incriminar meu filho"; LEIA relato do pai de Mizael

Conforme o depoimento, os agentes de segurança informaram que Mizael estava em um dos cômodos em posse de uma arma e que, ao perceber a presença dos militares, o menino de 13 anos teria desobedecido a ordem de largar o armamento e feito menção de se levantar. E que foi atingido por dois disparos de fuzil, em seguida sendo levado para o hospital. No depoimento, afirmaram que a tia de Mizael não havia entrado no imóvel, mas permanecido do lado externo da casa. Conforme os autos, foram verificadas contradições nas declarações, que se mostraram fantasiosas.