Geopark Araripe: primeiro parque das Américas reconhecido pela Unesco faz 15 anos

O parque geológico é composto por nove geossítios, distribuídos em seis municípios da Região do Cariri, na Chapada do Araripe; equipamento foi o primeiro do tipo a ser reconhecido pela Unesco nas Américas

O Geopark Araripe, situado no sul do Ceará, completou 15 anos de existência nesta semana. Abrigado pela Universidade Regional do Cariri (Urca), o parque geológico foi o primeiro equipamento desse porte das Américas a ser reconhecido pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco). Sua importância, contudo, ecoa principalmente na preservação das riquezas naturais do Estado.



Geoparque é o nome atribuído pela Unesco a áreas geográficas unificadas, que têm um importante patrimônio geológico e de alto valor científico. Além disso, a organização considera também a raridade e a necessidade de proteção dos espaços, para fins de educação, de resguardo e de sustentabilidade.

Conhecido como Geopark Araripe, o equipamento é o único desse porte no Brasil e foi reconhecido pela organização internacional em 2006, sendo o primeiro das Américas a ter a certificação. O parque geológico é composto por nove geossítios, distribuídos em seis municípios da Região do Cariri, na Chapada do Araripe.

Confira os geossítios e os municípios onde estão localizados:

Colina do Horto- Juazeiro do Norte.

Cachoeira de Missão Velha- Missão Velha.

Floresta Petrificada do Cariri- Missão Velha.

Batateira- Crato.

Pedra Cariri- Santana do Cariri.

Parque dos Pterossauros- Santana do Cariri.

Riacho do Meio - Barbalha. Ponte de Pedra- Nova Olinda. Pontal da Santa Cruz- Santana do Cariri.

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2001, a área compreendida pelo geoparque cearense corresponde a aproximadamente 3.789 km². O território está situado em uma região conhecida pelo registro geológico do período Cretáceo, sendo possível encontrar materiais datados entre 150 e 90 milhões de anos.



Geossítio Floresta Petrificada, localizado no Sítio Olho D’água Comprido, em Missão Velha (Foto: REPRODUÇÃO/ GEOPARK ARARIPE)



Importância regional



Segundo Eduardo Guimarães, coordenador de desenvolvimento territorial do Geopark Araripe, o programa de reconhecimento dos geoparques tem importância mundial. O gestor falou sobre os 15 anos do equipamento em entrevista ao repórter Guilherme Carvalho, da Rádio CBN Cariri, nesta quinta-feira, 23.

"É importante a gente dimensionar a importância do programa no cenário mundial. Hoje existem 169 geoparques espalhados no mundo. A maior concentração de geoparques está na Europa e quando eu vou considerar um país, o país que têm mais geoparques é a China. São mais de 33 geoparques na china", destacou representante.

O professor também aproveitou momento para citar que o Geopark Araripe é o único do Brasil oficializado pela Unesco. "Todas as pessoas que estão pisando nos territórios de Nova Olinda, Santana do Cariri, Crato, Juazeiro do Norte, Barbalha e Missão Velha estão pisando em território internacional Unesco", pontuou.

Esse reconhecimento, conforme coordenador, foi importante para o crescimento de vários segmentos dentro do território. Só em Santana do Cariri, por exemplo, ele citou que há uma movimentação de pessoas para visitação que anualmente supera em quase três vezes o número da população local.

"A gente vem trabalhando com afinco exatamente para popularização e tornar cada vez mais acessível essas áreas relevantes para toda a população do Cariri cearense e externo também (...) Investir e manter o patrimônio do território é importantíssimo para criar oportunidades para os territoriais em vários seguimentos", defendeu gestor.

Veja imagens dos geossítios que compõe o parque:

