Centec terá polo de ensino de Gastronomia e Turismo no Cariri

A cidade do Crato, na região do Cariri, poderá receber um polo de ensino de Gastronomia e Turismo através do Centro Vocacional Técnico (CVTEC). A informação foi dada pelo presidente do Instituto Centro de Ensino Tecnológico (Centec), Acrísio Sena, em entrevista à rádio O POVO CBN Cariri.

Segundo ele, a instituição vai ampliar a oferta de cursos já disponibilizados pela manhã e tarde incluindo o curso de Gastronomia, que ao todo já oferta 90 vagas. Ainda segundo Acrísio, o Centec deve iniciar a oferta de cursos em novas áreas para atender outras demandas da região.