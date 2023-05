Servidores fazem abaixo-assinado contra Giovanni Sampaio na direção do Hospital do Cariri

Profissionais do Hospital Regional do Cariri (HRC), gerido pelo Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar (ISGH), elaboraram um abaixo-assinado contra a nomeação do atual vice-prefeito da cidade, Dr. Giovanni Sampaio (PSD), para diretor da unidade. A suposta indicação foi feita pelo governador do Estado, Elmano de Freitas (PT) e gerou preocupação dos servidores, que consideram uma “troca técnica por política”.

De acordo com a petição, para que Giovanni assumisse o cargo, alguns protocolos foram rompidos, como a forma de seleção para o posto de diretor da instituição. O documento consta que todos os servidores da entidade passaram por processo seletivo e que os resultados obtidos têm sido validados por uma entidade não governamental e sem fins lucrativos, a Organização Nacional de Acreditação (ONA).

“Nós, colaboradores desta instituição, prezamos pela continuidade da promoção da saúde de forma equânime, disponibilizando para as pessoas dessa região o que elas precisam, de modo que, todos tenham acesso às mesmas oportunidades, bem como a universalidade para que, não haja discriminação ou privilégio particular, garantindo o direito ao acesso às ações e serviços de saúde, em consonância com o que rege os princípios do SUS”, explica o documento.

Além disso, o texto esclarece que a atual diretora da entidade, Demostênia Coelho Rodrigues, está apresentando bons resultados e pede para que a gestão não seja modificada. A diretora do HRC ocupa o cargo há mais de 11 anos e foi selecionada para o posto por meio de seleção pública, assim como todos os outros profissionais.

“Manifestamos a nossa insatisfação sobre informações veiculadas nos últimos dias, uma vez que a atual Diretora Geral do HRC, Demostênia Coelho Rodrigues, vem apresentando capacidade plena de gestão e liderança, atendendo às metas e requisitos propostos, contribuindo para a manutenção do bem estar social de toda a região do Cariri, garantindo assim o cumprimento da saúde como dever do estado e direito do cidadão. Solicitamos, portanto, que a atual Direção Geral se mantenha no cargo para que haja continuidade do seu trabalho de excelência”, consta.

Giovanni é médico, mas tem também longa trajetória política. Ele foi candidato a deputado estadual e atualmente é vice-prefeito de Juazeiro do Norte.

Uma representante do grupo que elaborou a petição, que pediu para não ser identificada, informou que em menos de 24 horas a carta aberta já consta com mais de 1,2 mil assinaturas, tanto dos colaboradores quanto da sociedade civil. O documento será encaminhado ao Governo do Estado ainda nesta terça-feira, 16.



"É uma perda não só de uma colega de trabalho, não só de uma diretora”, disse. “Não é só por questões técnicas, mas também pela preocupação em transformar o equipamento do Estado em palanque político, uma vez que a indicação é uma figura pública”, pontuou.

O O POVO tentou contato com Giovanni Sampaio durante a tarde desta terça-feira, 16, por meio de mensagens e ligação. A matéria será atualizada se houver retorno.