Justiça suspende liminar que impedia vice-prefeito de Juazeiro assumir Hospital Regional do Cariri

Conforme a decisão, a função de diretor geral do hospital é de "livre nomeação e exoneração". Apesar disto, uma possível gestão de Giovanni no HRC gerou preocupação dos servidores, que consideram uma "troca técnica por política"

O Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) suspendeu nessa quinta-feira, 17, uma decisão que impedia que o vice-prefeito de Juazeiro do Norte, Giovanni Sampaio, assumisse a direção do Hospital Regional do Cariri (HRC). A liminar foi derrubada pela desembargadora Maria Iracema Martins do Vale.

Conforme a decisão, a função de diretor geral do hospital é de “livre nomeação e exoneração” e “dispensa a aprovação em prévia seleção pública”. Além disto, a decisão afirma que o vice-prefeito de Juazeiro poderá assumir o cargo sem perder seu mandato no executivo municipal.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A possibilidade de Giovanni Sampaio assumir a direção do Hospital Regional do Cariri é pauta de uma disputa que envolve uma indicação feita pelo governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT). Em maio, Elmano afirmou que Giovanni seria “a pessoa mais indicada” para o cargo.