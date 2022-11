Rádio CBN Cariri comemora aniversário de quatro anos de história e regionalismo

"A rádio que toca notícia" nasceu há quatro anos, tornando-se a pioneira no conceito all news no Cariri

A rádio CBN Cariri (FM 93,5) celebrou o quarto aniversário, no último domingo, 20, dedicando tempo e espaço para refletir sobre o regionalismo caririense. Pioneira no conceito all news na Região Metropolitana do Cariri, o radiojornalismo da emissora busca trazer qualidade nos debates propostos e conteúdo de credibilidade e de relevância para os cearenses.

Em 20 de novembro de 2018, nascia “a rádio que toca notícia” a partir da colaboração liderada pela direção dos jornalistas Arlen Medina Néri e Erick Guimarães e pela coordenação de Farias Júnior. Com programações diárias e em parceria com a emissora irmã em Fortaleza, a rádio O POVO CBN, a CBN Cariri conta com as notícias que abrangem todo o Brasil.

Sob a direção de Jocélio Leal, apresentação e coordenação de Farias Júnior, produção de Hudson Jorge e Yago Pontes, reportagens de Guilherme Carvalho e áudio de Gimis Lima e Carlos Maxuel, o programa "O POVO no Rádio" é transmitido de segunda a sexta-feira com duas horas de duração, das 9 às 11 horas da manhã.

Além disso, a série de exibições da rádio que traz as principais informações voltadas à região do Cariri é composta ainda por programas gerados junto à rádio O POVO CBN com os programas da rede. Para o jornalista Jocélio Leal, diretor de jornalismo das rádios O POVO CBN e CBN Cariri, a filiada é destaque pela personalidade e valorização de seus traços culturais.

“Uma filiada como a CBN Cariri, com as suas peculiaridades, sua cultura e sua identidade, garante à região caririense que seus conteúdos e seus traços sejam firmes e marcantes na forma como o País lê o Cariri e o Ceará”, afirma o diretor.

Segundo o apresentador e coordenador da emissora caririense, Farias Jr., durante esses quatro anos, a CBN Cariri tem se destacado no cenário jornalístico, sendo cada vez mais relevante como porta-voz da região do Cariri para todo o Brasil.

“O nosso sentimento é de que estamos no caminho certo, mas esse caminho é longo, ainda vamos caminhar muito e sempre. Além disso, há muito sentimento de gratidão a todos que formam a nossa equipe, que vive uma fase de maturidade e de entrega muito grande, ao mercado, que entende que quando anuncia na CBN Cariri o seu conteúdo chega a um público bem diversificado e agradecemos às nossas fontes que nos atendem e que são essenciais para a construção do conteúdo jornalístico”, destaca Farias Jr.

Luciana Dummar, presidente institucional e publisher do Grupo de Comunicação O POVO, une-se à celebração de quatro anos e ressalta a importância da CBN Cariri para a construção da identidade sociocultural caririense.

"Eu quero refletir a conquista de construirmos uma rádio a partir do Cariri, com a voz do Cariri, com a cultura do Cariri, com a fé do Cariri, na pessoa do meu padrinho Padre Cícero. Completamos quatro anos da nossa CBN e seguimos para o aniversário de 95 anos do O POVO. Celebremos juntos com nossos ouvintes, leitores e internautas", conclui a presidente.



