UFCA abre inscrições para professores substituto; saiba quais são as vagas

A Universidade Federal do Cariri (UFCA) está com inscrições abertas para seleção de professores substitutos entre os dias 10 e 20 de janeiro. O primeiro edital busca selecionar docentes para os setores de estudo de Estruturas e de Contabilidade Geral, com uma vaga para cada, com atuação no campus Juazeiro do Norte da UFCA. Já o segundo edital, prevê a reabertura de uma vaga de professor definitivo no setor de estudo Produção Textual e Libras, no campus Brejo Santo da universidade.

O regime de trabalho para o setor de Contabilidade Geral é de 20 horas semanais: metade das 40 horas semanais do regime de trabalho no setor de estudo de Estruturas. No setor de estudo de Produção Textual e Libras, o regime de trabalho é de 40 horas semanais.

Os interessados em qualquer uma das oportunidades devem se atentar ao prazo de validade da seleção, que será de um ano, contado a partir da data de publicação da Homologação do Resultado Final no Diário Oficial da União (DOU). O resultado é prorrogável apenas uma vez, durante o mesmo período.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Requisitos

Para o setor de Estruturas é necessário graduação em Engenharia Civil e especialização em áreas afins/correlatas. Pela retribuição por titulação exigida, o edital prevê remuneração total de R$ 4.058,48. A taxa de inscrição é de R$ 101.

A vaga para Contabilidade Gerencial requer graduação em Ciências Contábeis e especialização em Ciências Contábeis ou áreas afins. O certame prevê metade da carga horária, o que faz com que a remuneração total seja de R$ 2.688,95. A taxa de inscrição para a vaga é de R$ 67.

Já para se candidatar à vaga no setor de Produção Textual e Libras, é necessário ter concluído Licenciatura em Libras ou Licenciatura em qualquer área, com apresentação de proficiência comprovada na Língua Brasileira de Sinais (Libras). somados o vencimento básico e o auxílio alimentação, a remuneração total será de R$ 3.588,85. A taxa de inscrição para a oportunidade é de R$ 89.



Expectativas para novos concursos

Em entrevista ao repórter Guilherme Carvalho, da rádio CBN Cariri, o pró-reitor de Gestão de Pessoas da UFCA, Mário Pacheco, afirma que há perspectiva para novos concursos ainda este ano.

“Teremos concurso ainda esse ano para a área de medicina veterinária e vagas propostas para o Ensino à Distância em que funciona o curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas”, disse. “Além de professores, existe uma expectativa muito grande para os cargos de técnicos, os quais temos uma carência dentro da instituição”, afirma o pró-reitor.



Além disso, com a nova gestão no MEC, em que Camilo Santana (PT) ocupa o cargo de ministro, Mário Pacheco pontua que a perspectiva é de que cheguem futuras melhorias para a UFCA.

“Temos também perspectivas futuras de melhorias para a nossa universidade, agora com a nova gestão no MEC, quem sabe cheguem novos recursos para que possamos ampliar nossas instituição com outros cursos e, consequentemente, novos códigos de vagas virão para realizarmos mais concursos”.

Serviço



Concurso para professor substituto UFCA

Inscrições: no formulário eletrônico

Mais informações: por e-mail pelo endereço [email protected]

Sobre o assunto UFCA afirma que bloqueio de verbas da educação pode inviabilizar o funcionamento da universidade

Estudantes da UFCA denunciam superlotação em ônibus no retorno às aulas presenciais

UFCA deve entregar Clínica Escola da Faculdade de Medicina até julho deste ano

Tags