Defensoria Pública realizou mais de 100 mil atuações no Cariri em 2022

Mais de 100 mil atuações foram realizadas pela Defensoria Pública do Estado do Ceará (DPCE) nas 11 cidades que integram o Cariri cearense, no ano de 2022. Em todo o Estado, 1.355.893 atuações foram feitas. O número é cerca de 17% maior do que o registrado em 2021.



As demandas variam de ações de natureza familiar até assistência à população criminal. O número também engloba os trabalhos realizados pelos defensores nos Núcleos Regionais de Custódia e Inquérito, situados em Juazeiro do Norte e em Iguatu. Apenas nesses locais, 116.489 atuações foram realizadas.

Para Janaynna Nobre, defensora pública supervisora do núcleo em Juazeiro do Norte, é perceptível um incremento anual na procura por atendimento da Defensoria.

“Isso [o aumento], além de ser uma consequência do contexto de pandemia, que deixou as vulnerabilidades mais acentuadas, vem também do acesso à informação da população.”

Cariri: atividades cumulativas

Em 2022, atividades cumulativas foram mais difundidas na região do cariri, o que proporcionou uma assertividade maior no atendimento da instituição, conforme a Defensoria Pública do Ceará (DPCE). Janaynna ainda afirma que é cada vez maior a quantidade de pessoas que se conscientizam de seus direitos. “Isso reforça a nossa missão enquanto defensora pública.”

A implementação das atividades, nas palavras da defensora-geral Elizabeth Chagas, permite que os integrantes da instituição somem a sua atuação com outras atribuições. Esse movimento, aponta, permite que mais pessoas no interior do Ceará possam ser contempladas pelo trabalho dos defensores.

“Estamos com um concurso em aberto, já se aproximando das fases finais, e em breve teremos a oportunidade de cobrir ainda mais o Ceará e fortalecer a Defensoria Pública no Interior”, pontua Elizabeth.

Um dos defensores que atuam com atividade cumulativa, Anderson Seabra, titular da 2ª Defensoria Cível no Crato, atende a população na cidade de Várzea Alegre. Ele afirma que, por ser vara única, o atendimento ocorre em quase todas as áreas da justiça cearense.

“A atividade cumulativa ajuda para que as pessoas tenham assistência jurídica gratuita e acesso ao nosso trabalho."



