UFCA economiza mais de R$ 150 mil em um ano com uso de energia solar

Economia aconteceu em decorrência de uma usina fotovoltaica instalada no campus de Juazeiro do Norte, fornecendo 30% da energia consumida na instituição e gerando o desconto final na conta de energia

Ao longo do último ano, a Universidade Federal do Cariri (UFCA) economizou cerca de R$ 153 mil fazendo uso de energia solar por meio de uma usina fotovoltaica instalada no campus de Juazeiro do Norte. Ao todo, o sistema é formado por 636 módulos fotovoltaicos, gerando, por mês, 30.223 quilowatts por hora, fornecendo 30% da energia consumida na instituição.



Apesar da economia, o chefe da divisão de eficiência energética da UFCA, André Wagner Barros, explicou ao jornalista Guilherme Carvalho, para a rádio CBN Cariri nesta terça-feira, 30, que a energia gerada não é suficiente para suprir as necessidades do campus. De acordo com ele, a usina fotovoltaica fornece apenas 30% da energia consumida, onde o excedente de energia solar é injetado na rede elétrica da Enel, gerando o desconto na conta final de energia.

“Durante os dias da semana, onde o campus está funcionando normalmente, a energia gerada é consumida pelo campus e o complemento necessário para fechar os 100% de suprimentos energéticos vem da rede da Enel. Nos finais de semana, em que o consumo da universidade cai muito pelas atividades serem bem reduzidas, a gente gera a energia que é suficiente para o nosso consumo e ainda injeta na rede da Enel o excedente”, explica André.

Uma segunda usina fotovoltaica tem sido instalada atualmente no campus de Juazeiro do Norte, onde, de acordo com estimativas da diretoria de infraestrutura da universidade, o segundo sistema pode garantir uma economia de R$ 620 mil por ano. A nova usina deve entrar em funcionamento a partir de fevereiro de 2022.

“A gente pode dizer que o uso de energia solar para a gente é algo de grande valia, pois nós estamos usando uma fonte de energia inesgotável, limpa e de um recurso que a gente tem em abundância no nosso Estado e na região do Cariri. Então, para a UFCA, a gente pensa que cada vez mais deve ser implementado esse recurso de energia solar na sociedade, porque a sociedade só tem a ganhar com isso”, finaliza o chefe da divisão.







