Fim do Carnaval marca início da Quaresma; veja feriados do períodoOs 40 dias de preparação para a Páscoa têm início na Quarta-Feira de Cinzas, 18 de fevereiro, e segue até Quinta-Feira Santa, 2 de abril
Resumo
O período de 40 dias simboliza o jejum de Jesus no deserto e prepara os fiéis para a Páscoa
As tradições incluem jejum e abstinência de carne como formas de penitência e reflexão
Embora tenha forte peso cultural, a Quarta-Feira de Cinzas não é um feriado nacional
Em 2026, a Sexta-Feira Santa será em 3 de abril e o Domingo de Páscoa em 5 de abril.
Trios elétricos, fantasias e folias dão adeus para abrir caminho a mais uma celebração com raízes religiosas. É assim que o fim do Carnaval marca também o início da Quaresma, período de 40 dias de preparação para a Páscoa no calendário cristão.
A data tem início nesta Quarta-Feira de Cinzas, 18 de fevereiro, e segue até a Quinta-Feira Santa, em 2 de abril.
Tempo litúrgico se encerra imediatamente antes da Missa da Ceia do Senhor, que dá início às celebrações do Tríduo Pascal.
Segundo a tradição católica, o período faz referência aos 40 dias em que Jesus Cristo, conforme os relatos bíblicos, permaneceu em jejum no deserto antes da crucificação.
O termo “Quaresma” deriva do latim Quadragesima, que significa “quarenta dias”.
A observância é mantida por fiéis da Igreja Católica, da Igreja Ortodoxa, da Igreja Anglicana e da Igreja Luterana.
No Brasil, embora os cristãos evangélicos também tenham a Bíblia como base religiosa, as práticas penitenciais típicas da Quaresma não costumam ser adotadas.
Entre as normas estabelecidas pelos dogmas estão o jejum e a abstinência de carne vermelha na Quarta-Feira de Cinzas e na Sexta-Feira da Paixão, como forma de penitência e reflexão.
A espiritualidade do período é marcada pelo convite ao arrependimento, à conversão e à revisão de atitudes.
Quaresma: confira feriados
Apesar da relevância religiosa e da forte presença cultural no calendário brasileiro, a Quarta-Feira de Cinzas e a Quinta-Feira Santa não são feriados nacionais.
Ainda assim, é comum que órgãos públicos adotem ponto facultativo até o meio-dia ou até as 14 horas, e que empresas privadas flexibilizem o funcionamento.
Já a Sexta-Feira da Paixão — ou Sexta-Feira Santa — é feriado nacional.
Em 2026, a data da ressurreição de Jesus será celebrada em 3 de abril, dois dias antes do Domingo de Páscoa, em 5 de abril.