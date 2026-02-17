Fim do Carnaval marca início da Quaresma; veja feriados

Celebração da Quarta-feira de Cinzas com o fim do Carnaval marca o início da Quaresma / Crédito: FÁBIO LIMA

Resumo A Quaresma começa nesta Quarta-Feira de Cinzas e termina na Quinta-Feira Santa

O período de 40 dias simboliza o jejum de Jesus no deserto e prepara os fiéis para a Páscoa

As tradições incluem jejum e abstinência de carne como formas de penitência e reflexão

Embora tenha forte peso cultural, a Quarta-Feira de Cinzas não é um feriado nacional

Em 2026, a Sexta-Feira Santa será em 3 de abril e o Domingo de Páscoa em 5 de abril. Trios elétricos, fantasias e folias dão adeus para abrir caminho a mais uma celebração com raízes religiosas. É assim que o fim do Carnaval marca também o início da Quaresma, período de 40 dias de preparação para a Páscoa no calendário cristão.

A data tem início nesta Quarta-Feira de Cinzas, 18 de fevereiro, e segue até a Quinta-Feira Santa, em 2 de abril.

Tempo litúrgico se encerra imediatamente antes da Missa da Ceia do Senhor, que dá início às celebrações do Tríduo Pascal. Segundo a tradição católica, o período faz referência aos 40 dias em que Jesus Cristo, conforme os relatos bíblicos, permaneceu em jejum no deserto antes da crucificação. O termo “Quaresma” deriva do latim Quadragesima, que significa “quarenta dias”.

A observância é mantida por fiéis da Igreja Católica, da Igreja Ortodoxa, da Igreja Anglicana e da Igreja Luterana. No Brasil, embora os cristãos evangélicos também tenham a Bíblia como base religiosa, as práticas penitenciais típicas da Quaresma não costumam ser adotadas. Entre as normas estabelecidas pelos dogmas estão o jejum e a abstinência de carne vermelha na Quarta-Feira de Cinzas e na Sexta-Feira da Paixão, como forma de penitência e reflexão.