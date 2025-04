"Celebrar a Páscoa é vencer os sinais e morte que rondam a nossa sociedade", diz dom Gregório

O arcebispo de Fortaleza dirigiu-se aos fiéis com uma mensagem de esperança e alegria para a celebração da páscoa

A igreja vive a expectativa pela ressurreição de Jesus Cristo, cuja vigília acontece neste sábado, 19, quando os fiéis se reúnem para a celebração do sábado de aleluia. E no clima para o último dia do tríduo pascal, o arcebispo de Fortaleza, dom Gregório Paixão, transmitiu aos fiéis uma mensagem de páscoa, publicada nas redes sociais da arquidiocese.

Em seu pronunciamento, o bispo diz que vive-se neste momento, as alegrias da páscoa, um sinal definitivo da vitória de Cristo sobre a morte e uma resposta profunda para os anseios que cada um traz em seu coração.