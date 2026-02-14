Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Pé-de-Meia Licenciatura:veja edital, datas e como participar

MEC abre inscrições para programa Pé-de-Meia Licenciatura

Programa de bolsas é destinado a estudantes de curso de licenciatura na modalidade presencial, que tenham obtido nota mínima de 650 pontos no Enem
Atualizado às
O Ministério da Educação (MEC) inicia na próxima terça, dia 17, as inscrições para o Pé-de-Meia Licenciaturas 2026, do programa Mais Professores para o Brasil. As inscrições devem ser feitas através do site até o dia 19 de dezembro.

Nesta edição, o MEC irá conceder até 12 mil bolsas, conforme critérios pré-estabelecidos em edital. No site também é possível encontrar um tutorial, onde os estudantes aprendem como se inscreverem no programa.

Requisitos para o Pé-de-Meia

São elegíveis às bolsas alunos que obtiveram nota igual ou superior a 650 pontos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), para cursos de licenciatura na modalidade presencial, por meio de um dos programas do MEC, na seguinte ordem de prioridade: Sistema de Seleção Unificada (Sisu) , Programa Universidade para Todos (Prouni) ou Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

A iniciativa concede uma bolsa mensal no valor de R$1050. No entanto, somente R$700 podem ser sacados pelo estudante.

Os outros R$350 serão destinados a uma poupança, cujo saque depende do ingresso do bolsista em uma escola de ensino público em até cinco anos após a conclusão do curso de licenciatura.

Critérios de seleção

Para candidatar-se a uma das bolsas, o interessado deve, num primeiro momento, cadastrar-se ou atualizar seu currículo na plataforma do programa. Em seguida, é necessário preencher o termo de ciência e concordância e fazer a pré-inscrição no programa. Por último, o candidato deve a matrícula na instituição na qual foi aprovado.

Caso a matrícula ainda não tenha sido realizada, o Cadastro de Pessoa Física (CPF), deve ser utilizado temporiariamente, até que essa etapa seja concluída.

A inscrição, porém, não garante a concessão da bolsa. A confirmação será divulgada nos dias 20 de cada mês, a partir de março. As vagas serão preenchidas prioritariamente por alunos dos cursos oferecidos por meio do Sisu.

O que é o Pé-de-Meia Professores?

O Pé-de-Meia Professores é um dos eixos do Programa Mais Professores para o Brasil, instituído em 2025 pelo Governo Federal.

O programa foi criado para incentivar a formação de novos professores, bem como melhorar a qualidade dos cursos.

Mais informações podem ser obtidas através do edital, disponível no link.

