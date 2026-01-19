Ex-babá brasileira é presa nos EUA por homicídio; tudo que se sabe

O caso da ex-babá brasileira Juliana Peres Magalhães, presa nos EUA, volta a repercutir. À direita, é possível ver Juliana na imagem da câmera de segurança no dia do assassinato. / Crédito: Reprodução/Departamento de Polícia do Condado de Fairfax

Resumo Juliana Peres Magalhães, ex-babá brasileira, é acusada de envolvimento na morte da patroa e de um homem nos EUA.



O crime ocorreu em fevereiro de 2023, na casa da família Banfield, na Virgínia.



Segundo a acusação, Juliana mantinha um relacionamento com o patrão, Brendan Banfield.



Banfield teria planejado o assassinato da esposa, Christine Banfield, para ficar com a amante.



Joseph Ryan foi atraído à casa por meio de uma rede social e morto a tiros.



A cena foi montada para simular legítima defesa após um suposto ataque.



Juliana se declarou culpada de homicídio culposo e passou a colaborar com a Justiça.



Brendan Banfield responde por duplo homicídio e pode pegar prisão perpétua. O caso envolvendo a ex-babá brasileira Juliana Peres Magalhães voltou a ganhar destaque com o início do julgamento de Brendan Banfield, na Virgínia, nos Estados Unidos.

O ex-agente da Receita Federal é acusado de planejar, ao lado da então au pair, o assassinato da própria esposa e de um homem atraído para uma emboscada. O crime ocorreu em fevereiro de 2023 e segue cercado de detalhes chocantes.

No outono daquele ano, Banfield teria passado a manifestar o desejo de “se livrar” da esposa, Christine Banfield, e começou a planejar o crime com a babá. A acusação afirma que o plano envolvia jogos sexuais, idas a um estande de tiro para treinar o uso de armas e a criação de uma falsa narrativa de legítima defesa. A intenção seria matar Christine e incriminar um terceiro, fazendo parecer que o homem havia invadido a casa. Como o crime aconteceu, segundo a investigação Em 24 de fevereiro de 2023, chamadas para o serviço de emergência 911 partiram da residência da família Banfield, em Herndon, na Virgínia.

Em uma delas, Brendan afirmou que havia atirado em um homem que esfaqueou sua esposa. A polícia, no entanto, não encontrou sinais de arrombamento. No andar superior da casa, os agentes localizaram Christine Banfield, de 37 anos, com ferimentos de faca, e Joseph Ryan, de 39, morto a tiros. Christine chegou a ser levada ao hospital, mas não resistiu. Ryan, segundo a acusação, foi atraído à casa após contato em uma rede social voltada a fetiches sexuais.

Papel da ex-babá e confissão em juízo Juliana Peres Magalhães foi presa em outubro de 2023 e inicialmente acusada de homicídio doloso e porte ilegal de arma. Um ano depois, em outubro de 2024, ela se declarou culpada de homicídio culposo pela morte de Ryan, após um acordo judicial. No depoimento, a brasileira afirmou que Banfield criou uma conta em nome da esposa em um site sexual e atraiu Ryan para um suposto encontro consensual. Segundo Juliana, o plano previa que Ryan fosse morto e responsabilizado pelo assassinato de Christine.