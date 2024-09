Babá receberá R$ 15,3 milhões de indenização após ser filmada nua por câmera escondida pelo patrão

Kelly Andrade, de 25 anos, disse que descobriu ter sido gravada por centenas de horas nua, vestida e despindo-se Crédito: Reprodução/Site/NBC New York

Um casal dos Estados Unidos foi condenado a pagar indenização de US$ 2,78 milhões, cerca de R$ 15, 3 milhões na cotação atual, após Kelly Andrade, a babá de seus filhos flagrar "centenas de horas" de vídeos seus gravados por uma câmera escondida em seu quarto. O caso ocorreu em 2011, mas somente teve um desfecho neste mês de setembro, após 13 anos do flagrante. No processo, Kelly Andrade, que tinha 25 anos na época do crime, disse que descobriu ter sido gravada por centenas de horas nua, vestida, despindo-se, dormindo, etc. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Segundo a rede de televisão estadunidense Fox News, Michael Esposito, que no ato da ocorrência tinha 35 anos, e sua esposa, Danielle, esconderam a câmera em um detector de fumaça para gravar a colombiana.

A jovem trabalhava na casa do casal como au pair Modalidade de intercâmbio na qual a pessoa viaja para trabalhar e foi contratada através de uma empresa de recrutamento de intercambistas para cuidar dos quatro filhos do casal. Michael Esposito é um magnata do ramo de restaurantes e teria sido ele quem realizou a instalação da câmera escondida para filmar a babá. Patrão esconde câmera em detector de fumaça de quarto para filmar babá escondida Kelly relatou no processo que começou a desconfiar de que havia algo de errado quando flagrou, por diversas vezes, o patrão mexendo no detector de fumaça do teto do quarto que em que ela dormia.

O estranhamento, de acordo com a vítima, se deu devido ao fato do detector de fumaça estar "constantemente sendo reposicionado" Com menos de três semanas após o início do trabalho, ela resolveu mexer no aparelho. Lá, encontrou uma câmera, onde havia um cartão de memória com centenas de horas de gravação. Poucos minutos depois da colombiana ter descoberto as gravações, Esposito retornou para casa. Em entrevista ao The New York Post, Kelly disse que ele parecia “nervoso” e “preocupado”.