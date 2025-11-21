Sem zerar fósseis até 2040, mundo caminha para ecocídio, diz Carlos Nobre

Meteorologista e pesquisador Carlos Nobre durante a COP30 / Crédito: Carol Kossling/Especial para O POVO

Na tarde do último dia oficial da COP30, sexta-feira, 21, O POVO conversou com exclusividade com Carlos Nobre, climatologista, meteorologista e co-criador do Pavilhão de Ciência Planetária, primeiro nas histórias das Confederações. O encontro aconteceu após o painel que ele apresentou na Casa da Ciência, localizada no Museu Paraense Emílio Goeldi, no bairro de Nazaré, na capital paraense. Lugar extremamente verde e arborizado no coração de Belém.

Ele comenta sobre a COP no Brasil, alerta sobre o colapso no clima se o uso dos combustíveis fósseis continuar, a experiência inédita dos cientistas nesse encontro mundial do clima e a possibilidade de estar em outras edições oficiais com a Ciência. Carlos Nobre: confira entrevista exclusiva ao O POVO O POVO — Qual o balanço que o senhor faz da COP30? Quais foram os resultados mais transformadores e quais mostram que ainda estamos longe do ritmo necessário para enfrentar a emergência climática? Carlos Nobre — Até hoje pela manhã, quando os países divulgaram o rascunho do documento final do Mutirão Global, eu vi um aspecto extremamente positivo e outro extremamente preocupante. O ponto positivo é que esta foi a primeira COP, entre as 30 já realizadas, em que todos os países concordaram em zerar o desmatamento, principalmente o das florestas tropicais, e em acelerar a regeneração dos biomas até 2030. Isso é muito importante, porque o desmatamento representou, por décadas, até 12% das emissões globais de gases de efeito estufa. E restaurar florestas não só remove CO₂ da atmosfera, como protege a biodiversidade e reduz riscos de epidemias e pandemias.

O POVO - E o preocupante? Carlos Nobre- Diz respeito ao tema dos combustíveis fósseis. No Pavilhão da Ciência Planetária, produzimos diversas declarações que entregamos aos negociadores, ao presidente da COP, à secretária executiva e às delegações, afirmando que, para impedir que a temperatura ultrapasse muito os 1,7°C, precisamos interromper rapidamente o uso de combustíveis fósseis. A ciência indica que o ideal seria parar totalmente o uso até 2040, e, no máximo, até 2045. No primeiro rascunho publicado, essa declaração simplesmente não aparecia. Trinta países reagiram e disseram que o texto precisa incluir uma redução muito rápida e a eliminação completa dos combustíveis fósseis. Se conseguirmos zerar até 2040, mesmo ultrapassando 1,5°C nos próximos cinco a dez anos, a temperatura não passa de 1,7°C e começaria a cair novamente antes de 2070, podendo retornar a 1,5°C até o final do século.

O POVO — Quais países aparecem fortemente contra essa meta? Carlos — Alguns dos maiores produtores mundiais de combustíveis fósseis. China, Índia, Rússia e Arábia Saudita, por exemplo, são grandes produtores de petróleo. Mas vale notar que a Noruega, também produtora de petróleo, não se posicionou contra e a União Europeia apoiou totalmente a linha de reduzir e zerar rapidamente o uso de combustíveis fósseis. Portanto, a resistência vem de um grupo menor, mas muito influente. O POVO - Qual outra decisão considera importante?

Carlos Nobre - A de manter vivo o compromisso de 1,5°C. O Acordo de Paris estabeleceu 1,5°C. A COP26, em Glasgow, reafirmou. Agora, estamos tentando saber se “Belém 1.5” será possível como mandato da COP30. Isso só ocorrerá se o texto trouxer claramente a eliminação acelerada dos combustíveis fósseis. Se o mundo só zerar por volta de 2050, ultrapassaremos 2°C. O POVO — Qual é a consequência de o mundo não assumir essa eliminação rápida dos combustíveis fósseis?