Como parceiros do Brasil no Brics bloqueiam plano de Lula contra combustíveis fósseis na COP30

Reuters Negociadores apontam que países árabes, China e Índia estariam travando o avanço de um texto apoiado pelo Brasil Parceiros do Brasil no Brics, Arábia Saudita, China e Índia vêm exercendo pressão contra a proposta de criação de um roteiro para reduzir o consumo de combustíveis fósseis em escala global feita pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que acontece em Belém, prevista para acabar na sexta-feira (21/11). A informação foi repassada à BBC News Brasil por dois negociadores brasileiros e um negociador estrangeiro ouvidos em caráter reservado.

Arábia Saudita é um dos maiores produtores mundiais de petróleo enquanto China e Índia estão entre os maiores consumidores de combustíveis fósseis. A BBC News Brasil tentou contato com os negociadores destes três países nos últimos três dias, durante a COP30, mas nenhum delegado quis dar declarações. Esses países fazem parte do Brics, grupo de 11 países que também inclui o Brasil, Rússia, Emirados Árabes Unidos, África do Sul, Etiópia, Irã, Indonésia e Egito. Segundo eles, o movimento vem sendo liderado pelos países árabes, reunidos em torno da Arábia Saudita, mas também contou com o apoio, em tom mais discreto da China e da Índia.

A contrariedade em relação ao plano foi expressa durante reunião com o presidente Lula na quarta-feira (19/11) quando Lula se encontrou com ministros de diversos países numa tentativa de "destravar" as negociações da COP30. Mapa do caminho A inclusão de um roteiro para levar ao fim gradual do uso de combustíveis fósseis não estava entre os temas previstos para a COP30, mas o apoio a um texto sobre o assunto é defendido por países da América Latina como a Colômbia, da Europa como França, Reino Unido e Suécia, e da Oceania, que tem nações em ilhas consideradas mais vulneráveis aos efeitos da elevação no nível dos oceanos causada pelas mudanças climáticas. Apesar de estar fora dos mandatos da COP30, o "mapa do caminho" foi mencionado por Lula durante discursos em Belém antes e na abertura da conferência.

"O mundo precisa de um mapa do caminho claro para acabar com essa dependência dos combustíveis fósseis", disse Lula na abertura da Cúpula de Líderes da conferência. A menção feita pelo presidente foi comemorada por ambientalistas, cientistas e algumas delegações estrangeiras. Mas com o passar dos dias, a possibilidade de que um dos textos finais da COP30 contivesse menções sobre o assunto diminuiu, gerando reações negativas entre ambientalistas, cientistas e delegações favoráveis à proposta.

A redução nas emissões dos combustíveis fósseis é um dos temas mais sensíveis nas negociações climáticas porque, segundo a comunidade científica, aproximadamente 80% das emissões de gases do efeito estufa que geram as mudanças climáticas são geradas pela queima desses produtos e pela liberação de CO2 na atmosfera. A expectativa entre os apoiadores da proposta era de que um dos textos finais da COP30, conhecido como "Pacote Político de Belém", contivesse menções explícitas sobre o "mapa do caminho" proposto por Lula. "O que nós queremos é que a COP30 dê um mandato para que esse mapa seja elaborado e que ele seja um mapa a ser seguido pelos países", disse o negociador sueco Mattias Frumerie à BBC News Brasil.