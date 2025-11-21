COP30: Brasil propõe acordo sem fim de fósseis

Na imagem, o embaixador André Corrêa do Lago presidente da COP30 / Crédito: Bruno Peres / Agência Brasil

A presidência brasileira da COP30 publicou nesta sexta-feira, 21, uma nova proposta de acordo que não contém um roteiro para a eliminação das energias fósseis, como desejam cerca de trinta países. A palavra "fósseis" não aparece no texto principal do compromisso, publicado no último dia, em tese, da grande conferência da ONU sobre o clima.

As autoridades brasileiras ainda não anunciaram a causa das chamas, que perfuraram o teto de lona. Vinte pessoas receberam atendimento médico devido à intoxicação por fumaça. As sessões plenárias são retomadas nesta sexta-feira, data em que a COP30 deve ser encerrada com a participação de quase 200 países e cerca de 43.000 pessoas credenciadas. No entanto, é comum que essas conferências anuais sobre mudanças climáticas da ONU se estendam além do período oficial.

Esta é a primeira COP realizada na Amazônia, cujo mascote é o Curupira, um guardião das florestas para os indígenas, com uma cabeleira em forma de chamas. Após o incêndio, a presidência brasileira do evento e a ONU pediram em uma mensagem conjunta que os delegados retornem à mesa de negociações com espírito de determinação e solidariedade.