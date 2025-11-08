Enem será suspenso em cidade do Paraná atingida por tornado

Imagens mostram escolas estaduais destruídas após tornado na cidade de Rio Bonito do Iguaçu, no Paraná / Crédito: Reprodução/Instagram

A aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025, prevista para acontecer neste domingo, 9, foi suspensa em Rio Bonito do Iguaçu, no Centro-Sul do Paraná.

O cancelamento se deve ao tornado que atingiu o município na tarde desta sexta-feira, 7, e afetou 90% da cidade, de acordo com a Defesa Civil.



A suspensão segue o protocolo para eventos climáticos severos do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), autarquia responsável pela aplicação do Enem.

A decisão foi anunciada em nota divulgada pela Secretaria de Educação do Paraná na manhã deste sábado, 8, e reiterada em vídeo divulgado pelo ministro da Educação, Camilo Santana.

No vídeo, Camilo aparece em clima de preparação no Ministério da Educação, ao lado do presidente do Inep, e manifesta seu pesar a todas as famílias atingidas.

“Deixo claro aqui que nenhum aluno inscrito no Enem será prejudicado por conta dos acontecimentos no Paraná. Aqueles que não puderem fazer a prova terão direito de fazer uma reaplicação em uma data que será anunciada”, afirma.



Além dos impactos psicológicos nos alunos, as duas instituições estaduais do município, Colégio Estadual Ludovica Safraider e Colégio Estadual Ireno Alves, foram danificadas e estão passando por vistoria.

De acordo com o governo do Paraná, equipes de engenheiros do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional (Fundepar) atuam desde as primeiras horas da manhã na verificação e contabilização dos estragos, a fim de orientar as medidas emergenciais necessárias.

O primeiro dia do Enem 2025 será realizado neste domingo, 9, em todo o Brasil. O segundo dia de prova do exame acontecerá no próximo domingo, 16 de novembro.



Governador do Paraná decreta calamidade pública após tornado destruir cidade

Até o momento, segundo a Defesa Civil do Estado, pelo menos seis mortes foram confirmadas e 750 pessoas ficaram feridas, após a passagem do tornado na cidade de Rio Bonito do Iguaçu, no interior do Paraná.

Formado na tarde desta sexta-feira, 7, o fenômeno foi classificado como tornado de categoria F3, com ventos que chegaram a até 250 quilômetros por hora, segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar).

Imagens da cidade mostram casas destelhadas, imóveis danificados e postes de energia no chão.

