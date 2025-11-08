Enem será suspenso em cidade do Paraná atingida por tornado

Enem será suspenso em cidade do Paraná atingida por tornadoApós a morte de seis pessoas e a destruição de 90% do município, alunos de Rio Bonito do Iguaçu foram dispensados de realizar o exame
A aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025, prevista para acontecer neste domingo, 9, foi suspensa em Rio Bonito do Iguaçu, no Centro-Sul do Paraná.
O cancelamento se deve ao tornado que atingiu o município na tarde desta sexta-feira, 7, e afetou 90% da cidade, de acordo com a Defesa Civil.
A suspensão segue o protocolo para eventos climáticos severos do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), autarquia responsável pela aplicação do Enem.
A decisão foi anunciada em nota divulgada pela Secretaria de Educação do Paraná na manhã deste sábado, 8, e reiterada em vídeo divulgado pelo ministro da Educação, Camilo Santana.
No vídeo, Camilo aparece em clima de preparação no Ministério da Educação, ao lado do presidente do Inep, e manifesta seu pesar a todas as famílias atingidas.
“Deixo claro aqui que nenhum aluno inscrito no Enem será prejudicado por conta dos acontecimentos no Paraná. Aqueles que não puderem fazer a prova terão direito de fazer uma reaplicação em uma data que será anunciada”, afirma.
Além dos impactos psicológicos nos alunos, as duas instituições estaduais do município, Colégio Estadual Ludovica Safraider e Colégio Estadual Ireno Alves, foram danificadas e estão passando por vistoria.
De acordo com o governo do Paraná, equipes de engenheiros do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional (Fundepar) atuam desde as primeiras horas da manhã na verificação e contabilização dos estragos, a fim de orientar as medidas emergenciais necessárias.
O primeiro dia do Enem 2025 será realizado neste domingo, 9, em todo o Brasil. O segundo dia de prova do exame acontecerá no próximo domingo, 16 de novembro.
Governador do Paraná decreta calamidade pública após tornado destruir cidade
Até o momento, segundo a Defesa Civil do Estado, pelo menos seis mortes foram confirmadas e 750 pessoas ficaram feridas, após a passagem do tornado na cidade de Rio Bonito do Iguaçu, no interior do Paraná.
Formado na tarde desta sexta-feira, 7, o fenômeno foi classificado como tornado de categoria F3, com ventos que chegaram a até 250 quilômetros por hora, segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar).
Imagens da cidade mostram casas destelhadas, imóveis danificados e postes de energia no chão.
Na manhã deste sábado, 8, o governador Carlos Massa Ratinho Junior decretou estado de calamidade pública na cidade.
A ação permite ao governo estadual implementar procedimentos emergenciais, como a dispensa de licitações, a mobilização imediata de recursos e o requerimento de apoio federal.
O intuito é acelerar a resposta a desastres e fornecer assistência rápida à população afetada.
“Decretei o estado de calamidade pública, que nos permite dar mais celeridade aos atendimentos e à liberação de recursos. Já determinei que a Cohapar estude estratégias para a reconstrução das moradias e estamos preparando alojamentos para garantir o amparo às famílias”, afirmou o governador Ratinho Junior.
Com o decreto, o município também pode requisitar recursos da União e do Fundo Estadual de Calamidade Pública, além de firmar convênios emergenciais para a reconstrução.