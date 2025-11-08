Tornado destrói 90% de cidade no Paraná e causa seis mortes / Crédito: Reprodução/vídeo

Imagens aéreas da cidade de Rio Bonito do Iguaçu, no Paraná, mostram bairros inteiros destruídos pelo tornado que passou pela região Centro-Sul do estado na noite desta sexta-feira, dia 7. Dados da Defesa Civil apontam que 90% da área urbana de Rio Bonito do Iguaçu sofreu algum estrago na infraestrutura, seis pessoas morreram, duas estão desaparecidas e 432 estão feridas.

A tempestade foi classificada como tornado de categoria F3 com ventos que chegaram a até 250 quilômetros por hora, segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). Governo do Paraná decreta estado de emergência O governador do estado, Ratinho Junior, informou que estuda decretar estado de emergência para facilitar a reconstrução dos locais atingidos pela tempestade. “Em Rio Bonito do Iguaçu praticamente as pessoas hoje não tendo aonde dormir mais. Nós já estamos preparando desde ontem à noite alojamentos”, disse. De acordo com Ratinho Junior, o Simepar ainda estuda o grau de força do fenômeno que atingiu Rio Bonito destruindo grande parte da cidade.