Após tornado, massa fria deve derrubar temperaturas no Paraná

Autor Tâmara Freire - Repórter da Agência Brasil
As condições de tempo no Paraná devem melhorar nos próximos dias, após os estragos causados por uma frente fria, que levou a formação de um tornado na cidade de Rio Bonito do Iguaçu. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), deve voltar a chover no estado a partir de quarta-feira (12), mas não com a mesma intensidade. Ainda segundo o Inmet, a temperatura deve cair na região com a chegada de uma massa fria. 

O meteorologista do Inmet Danilo Siden explicou que a frente fria que causou as tempestades na Região Sul agora se desloca para o Sudeste e já levou chuva e rajadas de vento para Rio de Janeiro e São Paulo.

Agora, uma massa fria deve derrubar temperaturas no Paraná e em Santa Catarina.

“O que nós temos de destaque para o Paraná agora é o frio. Após a passagem da frente fria, temos o estacionamento de uma massa de ar frio na região. A partir da madrugada de hoje já teremos temperaturas bem baixas no Paraná e em Santa Catarina”, informou Danilo.

Em Rio Bonito do Iguaçu, cidade de 14 mil habitantes e epicentro do tornado, a temperatura deve oscilar entre 13 e 22 graus Celsius (°C) neste sábado (8), mas a medição mínima pode chegar a 11°C no domingo (9).

Movimento semelhante deve ocorrer na capital paranaense, Curitiba, que terá mínima de 16°C hoje, caindo para 13°C, amanhã, e 12°C na segunda (10) e terça-feira (11).

